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全台第一座深層地熱探測井 宜蘭員山開鑽

記者戴永華／宜蘭報導
台灣首座「深層地熱探測井」位於宜蘭縣員山鄉。（記者戴永華／攝影）
台灣首座「深層地熱探測井」位於宜蘭縣員山鄉。（記者戴永華／攝影）

台灣約有數百萬瓩深層地熱潛能，但受限於探測和鑽井技術與難以定位熱源，遲未開發；中研院團隊耗費近兩年，以大地電磁等技術找到具開發價值地點，結合中油公司鑽井技術，在宜蘭員山鄉開鑽全台第一座「深層地熱探測井」。

這座井命名「員山一號井」，從開鑽到產能測試需時至少一年半，預計投入3.37億（台幣，下同）經費。經濟部長郭智輝表示，台灣深層地熱潛能40GW（百萬瓩），可商轉潛能約十GW，若研究深測成功即可複製全台，最多可開挖出一千多口井，在未來全球地熱開發中具有優勢產業與競爭力，期待這口井成功，對宜蘭而言也可運用最近、最乾淨的能源，帶動地熱產業發展、地方經濟繁榮及就業機會。

郭智輝昨與中研院長廖俊智、中油董事長李順欽、宜蘭縣長林姿妙等人出席開鑽儀式，祈求工程順利。廖俊智表示，中研院尋求全台地質及鑽井工程專家一起定位高溫熱源潛能位址，此次鑽井位置是應用大地電磁、反射震測及震波成像法等探測技術，建立地下熱源三D模型，精確定位地熱能源儲集位置，預計鑽井深度超過四公里，是台灣首次的深層地熱探鑽。

廖俊智說，這次運用最新科技鑽鑿探測井，探鑽過程中獲取更多地質與地下熱分布資訊，可作為模型校正參數，若熱能足夠，未來就會申請電業執照。

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