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黑白集／難以承受的交通「漲聲」

黑白集
交通部長陳世凱說，台鐵票價「明年春節前不會漲」。(本報資料照片)
交通部長陳世凱說，台鐵票價「明年春節前不會漲」。(本報資料照片)

台鐵、高鐵皆傳出漲價消息。交通部長陳世凱說，高鐵票價「今年不會漲」，台鐵票價「明年春節前不會漲」。今年只剩2個月，距明年春節也只剩四個月，這種「不漲價」話術，到底想騙誰？

除「雙鐵」醞釀漲價，國道客運17條短程路線，已確定下月起調漲。另外，雙北聯營公車票價調整方案，也正審議中。大眾運輸工具「漲聲不斷」，看來是賴政府繼「產業用電調漲」後，再送出的第二項「大禮」。

對於漲價，事業單位各持理由。有說成本上漲，有說弭平疫情虧損，有說為調高駕駛待遇；追根究柢，還是與各項物價飛漲有關。台灣高鐵便表示，十七年來物價指數累計年增率已高達25.7％。其中，當然是這幾年「貢獻」最多。

這當然也讓綠營長久來自詡「物價穩定」的宣示翻車。三年四次調漲電價，影響物價最嚴重。連台積電都受不了，說「台灣廠區電價已高居全球廠區第一」，打臉政府「台灣電價全世界最便宜」的謊言。大眾運輸離不開油、電，高雄捷運就曾為了省電費，發生「夏天關冷氣」奇聞，萬物怎能不漲？

大眾運輸影響社會、經濟、人流物流等面向，而通勤族多為基層經濟弱勢，各項齊漲，如同「劫貧濟貧」。錯誤能源政策，民進黨頻被打臉不足為奇；普羅大眾身受其害，才是大事。(轉載自聯合報)

台鐵 台積電 疫情

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