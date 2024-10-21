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彈性育嬰假試辦反應冷 7成6公司掛零

記者葉冠妤、馬瑞璿／台北21日電
勞動部試辦彈性育嬰假，開放以「日」為請假最小單位，五個月來有166人次申請，但試辦的89家事業單位，僅21家「有業績」。(本報資料照片)
勞動部試辦彈性育嬰假，開放以「日」為請假最小單位，五個月來有166人次申請，但試辦的89家事業單位，僅21家「有業績」。(本報資料照片)

為讓育兒家長兼顧工作與家庭，勞動部今年5月9日推動「彈性育嬰留職停薪」試辦計畫，開放以「日」為請假最小單位，89家事業單位參加，但目前僅21家「有業績」，逾七成六的試辦單位沒有員工申請。

愈來愈多人選擇不婚、不生，除了沉重經濟負擔，家庭照顧、職場間的兩難取捨也是很大原因。勞動部今年小規模試辦「彈性育嬰留職停薪」，有別於現行育嬰假最少30天起跳，開放以「日」作為育嬰假的最小單位，總共89家事業單位參與試辦，公部門、私人民間企業都有。

試辦上路迄今逾五個月，勞動部日前召開期中座談會。據統計，已有166人次申請彈性育嬰假，但試辦的89家事業單位，僅21家「有業績」，逾七成六的試辦事業單位掛零。勞動部條平司司長黃維琛說，彈性育嬰假試辦到年底，試辦單位的意見都將納為日後政策參考。

黃維琛表示，試辦單位包括規模500人以上的金融業、製造業，也有五人以下的微型企業。有事業單位回饋，有小孩的家長最怕孩子因腸病毒停課一周，一次就得請假五天，且腸病毒停課反覆發生，當能運用的假別已經用完，此時彈性育嬰假就派上用場。

對於超過七成六的試辦單位無人申請，黃維琛說，以公部門來說，現行能運用的假別也許就夠用，也有事業單位反映，育嬰留停申請程序繁複，請個幾天假也要比照原本育嬰留停的流程，填報申請書、加退保，回來上班還要辦復職，手續比平常請假麻煩很多，建議日後法制化應重新設計請假流程。

其實不少事業單位早就推出優於法令的作法。中華電信每年給員工七天全薪家庭照顧假，也放寬讓育有六歲以下幼兒的員工都可申請調整工時，每日減少工作時間一小時，薪資照給且不影響全勤、考績；台灣雀巢推出彈性工時與18周產假，還有28天的育兒支持假，也特地打造讓員工「敢請假」的職場氛圍，協助主管及育兒同事提前因應請假調配。

彈性育嬰假試辦成效 製表／生活文教中心
彈性育嬰假試辦成效 製表／生活文教中心

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