次世代基因定序639件成案 不如預期

台灣衛福部今年5月將次世代基因定序檢測 （ＮＧＳ）納健保 ，原預估每年2萬多名癌友受惠，但統計至8月僅639件成案。專家點出兩大原因，補助金額有限，選大套組者仍需自費10萬元(台幣，以下同)；新藥給付速度遲緩且限縮給付，有藥可治卻無力購買，是一大折磨。

台灣每年80多萬名癌症 患者接受治療，為求精準用藥，健保署針對12種晚期實體及血液腫瘤類別補助基因篩檢費用，以期對症下藥。截至8月，ＮＧＳ申報醫院28家（十家醫學中心、17家區域醫院及一家地區醫院），共申請639件，補助1063萬點。

至於檢測前五大癌症，分別是肺癌196件、攝護腺癌117件、卵巢／輸卵管／腹膜癌（治療方式相似，三癌歸為同類）114件、乳癌80件，以及肝及肝內膽管癌46件，而前五癌別占整體申報件數超過八成。

●差額需自費 恐高達10萬元

原預估一年2萬多名癌友受惠，但上路後反應不如預期，對此，健保署醫務管理組長劉林義表示，新的制度各醫院申請流程仍在磨合中，再者，院內必須通過實驗室認證、成立分子腫瘤委員會，這些都需要時間，為此，將積極協助醫院儘速完成相關作業流程。

義大癌醫副院長饒坤銘點出問題癥結，首先，針對不同數目檢測項目，健保提供不同給付點數，民眾需支付差額，以大套組檢測為例，費用約10萬至14萬元，但健保補助3萬點，患者至少還需自費10萬元。

●癌症新藥 六成六限縮給付

此外，即使找到突變基因，也有相對應標靶藥物，但很可能健保並未給付，或限縮給付，癌友無力負擔，「看得到，吃不到」，心理可能更難過。

癌症希望基金會副執行長嚴必文進一步表示，盤點2019至2024年納入健保給付的新成分新藥，共有48項，但高達66.7%卻限縮給付，許多癌友不在給付範圍內，如無力自費，就只能放棄治療，如此一來，也等於白花了ＮＧＳ費用，期待健保「完整」給付對應的癌症藥物。

對此，劉林義指出，如藥廠提供抗癌新藥的明確療效，健保署即可儘速提請至健保共擬會議討論收載，若確有相對療效實證及成本效益，就會納入給付，減少病家財務負擔。