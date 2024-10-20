港人夫婦移居抵台 開咖啡廳以美食與手作編織圓夢

陸委會與策進會10月18日出席內政部移民署聯合訪視活動，關懷於2021年移居抵台，現於台中經營咖啡廳的香港新住民夫婦陳紹棠及吳穎怡。（策進會提供）

陸委會參事楚恆惠與台港經濟文化合作策進會同仁10月18日出席內政部 移民署「到府服務、宅配愛」聯合訪視活動，關懷於2021年移居抵台，現於台中經營咖啡 廳的香港 新住民夫婦陳紹棠及吳穎怡。店內不僅有陳紹棠親自掌廚的經典港式料理，也有吳穎怡精心編織的手作織品，兩人順利在台圓夢。

根據策進會新聞稿，吳穎怡精心編織的手作織品，從小巧的杯墊到大型的壁毯，店內處處充滿創意與巧思。吳穎怡在香港曾捐贈織品給老人及小孩，到台灣後也請客人協助媒合，在冬天時捐贈自己編織的毛帽與圍巾給安養中心，為長輩們在冬天帶來溫暖，回饋台灣社會。陳紹棠年輕時就夢想開一家咖啡廳，認為台灣比香港更容易實現夢想，並順利在台灣圓夢。

除了經營咖啡廳，夫妻倆也積極投入社會服務，幫助在台的港澳同鄉朋友，並與陸委會、策進會合作，在今年9月以「防災與地震生活」及「交通事件與詐騙因應」主題於咖啡廳辦理小型座談，讓每位參加的港澳新住民都獲得實用知識。

楚恆惠對於二人不僅在台灣實現了夢想，還積極幫助他人，展現了新住民的堅韌與奉獻精神表示敬佩。她並表示，新住民是台灣多元文化的一環，政府誠摯歡迎港澳朋友成為台灣大家庭的一分子，並樂見港澳朋友在台灣順利發展事業、實現夢想，更以實際行動回饋社會，與台灣人民共同營造充滿關愛與互助的溫暖氛圍。