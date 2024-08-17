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今年規模6以上大震多 專家：台灣恐進入新地震時代

台灣新聞組╱台北17日電

台灣近期地震頻繁，繼15日宜蘭近海發生規模5.7地震後，16日花蓮外海發生規模6.3強震；17日一早又發生芮氏規模4.7地震，地震深度16.5公里，震央位於花蓮縣壽豐鄉；地震測報中心證實，今年台灣的地震偏多，較為異常，地震專家郭鎧紋示警，今年可能是「新的地震時代」開始，規模超過6的地震次數恐破紀錄。

綜合台灣媒體報導，根據統計，今年到8月16日，累計已發生10起規模6以上地震；1999年921大地震後，同樣規模約15起，2022年則出現過12個規模6以上地震，郭鎧紋說：「今年我覺得是有機會再打破2022年的紀錄。」

郭鎧紋分析，台灣每年地震平均釋放八顆原子彈能量、規模6以上約三起，但2022年發生12起規模6以上地震，原以為平靜期將至，豈料今年又增加，今年才過了8個月，已有10起規模6以上地震，累計釋放能量達47顆原子彈，若持續至年底，可能打破921大地震當年的15起紀錄，「台灣可能進入新地震時代」。

根據氣象署統計，今年4月3日主震加餘震，已發生408起顯著有感地震與1245起小區域地震，累計達1653起。郭鎧紋說，是否屬餘震應觀察在同個震源區，若其能量未調整完，就可能有餘震，甚至持續很久，大陸唐山大地震經30年後仍有餘震。

另有研究指出，過往海岸山脈跟著菲律賓海板塊，順勢朝西北方向移動，但4月3日的地震卻朝反方向移動，郭鎧紋推測，這代表海岸山脈東方外海，可能逐漸形成新海溝，未來菲律賓海板塊，沒了中央山脈阻礙，移動速度加快，地震發生頻率恐會越來越頻繁，務必提高警覺。

地震

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