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斥資40億元台幣 健保收納新藥 擴大癌藥給付

記者李青縈／台北17日電

賴清德總統盼打造「健康台灣」，目標2030年癌症死亡人數減少三分之一。健保署昨宣布十多項藥物給付放寬、同時收載新藥，合計斥資40億元(台幣，以下同)，其中癌藥占16億元，整體受惠者逾5萬多人，新制陸續於7月至10月起生效，另為了降低新生兒死亡率，擴大新生兒用藥給付範圍。

健保署醫審及藥材組處長黃育文表示，此次針對癌症患者用藥，包含收載多發性骨髓瘤第三線治療引入新藥提供三合一療法、乳癌早期治療擴增使用標靶藥物、前列腺癌總療程延長至36個月，擴增結腸直腸癌等多種癌症合併骨轉移者的用藥等，癌藥項目粗估每年約3000多名癌友受惠，預計10月起生效。

早產兒易發生新生兒呼吸窘迫症候群，症狀包含呼吸急促、發紺，嚴重甚至死亡。黃育文表示，新生兒剛出生還待在保溫箱，為了治療得插管相當辛苦，此次收載新藥凱適福，可讓新生兒免於插管；另，放寬未插管的呼吸窘迫新生兒用藥、克隆氏症及潰瘍性結腸炎用藥等，並下修異位性皮膚炎的免疫製劑使用年齡。

脊髓性肌肉萎縮症（SMA）是全世界死亡率最高的遺傳疾病，目前有三種藥物治療方式，背針、口服藥物及基因治療。黃育文說，健保署放寬SMA口服藥與背針的給付條件，取消運動功能評估，並擴大到18歲以下發病確診，同時在藥品出現治療不耐受反應後，可轉換藥品治療一次。

黃育文也提到，以前感染幽門桿菌，須先照胃鏡確認才可用藥，現在放寬被判定感染者，不需照胃鏡即可接受除菌治療，每年約5.2萬人受惠。

癌症 健保 賴清德

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