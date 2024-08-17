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出口不如預期 台全年經濟成長率降至3.9% CPI也上修

記者陳素玲／台北17日電
主計總處下修2024年經濟成長率預測值至3.9%。（本報資料照片）
主計總處下修2024年經濟成長率預測值至3.9%。（本報資料照片）

行政院主計總處昨天發布2024、2025年最新經濟預測，由於第二季出口沒有預期好，第二季經濟成長率下修為5.06%，全年經濟成長率下修為3.90%，較5月下修0.04個百分點，仍為各預測機構最高，行政院主計長陳淑姿表示，「經濟情勢處於穩健擴張」。2024年消費者物價指數（CPI）年增率為2.17%，上修0.1個百分點，顯示今年通膨情勢較預期險峻，而且連續三年超過通膨警戒值。

主計總處首次預測2025年全年經濟成長率3.26%，比今年差，但CPI年增率1.91%，可望掉到通膨警戒值以下。

主計總處昨召開國民所得統計評審會，今年第二季初步統計實質GDP較2023年同季成長5.06%，較7月概估數5.09%減少0.03個百分點，較5月預測數5.18%減少0.12個百分點。第三、四季經濟成長率分別為3.21%及1.12%，併計第一、二季，全年經濟成長率3.90%，較5月預測數下修0.04個百分點。

主計總處綜合統計處長蔡鈺泰表示，全年預測值下修，主因第二季出口沒有預期好，以致全年商品出口規模比5月預下修58億美元，「不是出口不好，是沒有預期好，年增9.9%也不錯，但還未回到一一一年（2022年）規模」。

他表示，目前海關出口結構來看，傳產仍弱，資通訊及電子零組件不錯，趨勢與之前差不多。他坦言，雖然對AI發展持正面看法，但確實存在不確定性，包括高階需求何時正常出貨、需求力道速度，都不確定。

今年民間投資原本估全年增1.52%，主計總處上修到3.89%。蔡鈺泰表示，廠商是否增加投資，會與訂單及需求有關，目前廠商預期的需求是強勁的，才會增加投資，7月海關進口設備表現也不錯，後續還要再觀察。

今年CPI年增率從5月估的2.07%上修為2.17%，陳淑姿表示，今年颱風因素造成蔬果上漲壓力大，且房租醫療費用漲勢仍在，外食費也具僵固性，加上服務類因企業加薪，成本上升，都是上修原因。蔡鈺泰表示，明年廠商調薪帶動的服務類價格上升壓力還在，但因基期因素，明年CPI年增率可望降到1.91%。

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