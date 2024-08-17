家庭所得差距6.12倍 6年來首降 近4年最低

2023年家庭可支配所得差距縮小至6.12倍，這是六年來首降，不過，台灣的真實貧富差距比想像嚴重，可支配所得倍數微降意義不大。（記者林俊良／攝影）

主計總處昨天發布2023年家庭收支調查結果、每戶可支配所得平均數113.7萬（台幣，下同，約3.53萬美元），較2022年2.5%；每戶可支配所得最高20%家庭可支配所得230.2萬，較最低20%家庭可支配所得37.6萬，差距倍數6.12倍，較2022年6.15倍減少0.03倍，是2018年、六年來首次下降，也是近四年最低。

一般預料隨著台灣民眾薪資M型化，家庭可支配所得倍數差距應會逐年上升，但昨天公布的2023年家庭收支調查，高低家庭可支配所得意外下降。

主計總處官員表示，去年家庭可支配所得倍數下降，主因是經濟有成長，失業率低，五等分位家庭收入都增加。另外，去年社福支出高達7400億，其中包括全民普發6000元，對低所得家庭的社福效果非常大。

資料顯示，在沒有任何政府移轉支出政策前，最高與最低家庭可支配所得差距倍數為7.49倍，透過各級政府對家庭提供的各項補助，包括低收入 戶生活補助、老農津貼、育兒津貼、各項社會保險保費 補助等，也就是透過社福效果縮小所得差距1.22倍。

另外，政府透過對家庭租稅效果移轉，縮小所得差距0.15倍。