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新聞眼／民進黨政府不認錯 還以用電量情勒北北基居民

記者 陳儷方

台灣有四座核電廠，三座都在新北市，明明有足夠電廠，為何還要被罵不配合蓋電廠？北部用電量大於發電量、缺口200億度的始作俑者就是民進黨，即使公投通過以核養綠，但非核神主牌在前，執政黨仍忽視公投結果，不啟用核四電廠，核二電廠也絕不延役。

2023年北部用電量931億度，發電量750億度，用電比發電多了將近200億度，電力缺口倚賴中南部送電補足，但如果蓋在新北市的核四電廠能夠商轉，每年可發電210億度，剛好可以補滿200億度的北部電力供需缺口，這也印證在北部蓋核電廠的緣由。就算核四不運轉，如果當初民進黨不堅持讓核二廠除役，同樣也可彌補北部用電缺口。

桃園市最近飽受跳電之苦，台電說桃園為六都人口成長最多，公共工程用電及民眾新增用電需求工程也大幅增加，導致桃園容易因設備故障及外力因素影響而停電，但桃園本身就有未來是全球最大天然氣火力發電機組的大潭電廠，承擔北部供電重責。難怪桃園市長張善政砲轟中央，北部用電缺口200億度，證明過去八年能源政策錯誤。

行政院不願自我檢討過去八年的能源政策錯在哪裡，而是甩鍋台中市長盧秀燕不願「中電北送」，台中的電力來自火力發電，台中人自嘲他們用肺發電，盧秀燕身為市長，反映台中居民的心聲合情合理。

政府一再強調全台整體不缺電，就只有北部缺電，若要求中南部電力北送，電網輸送電力總有供應極限，這套說詞背後用意就是要強迫北部居民若配合興建四接、協和電廠改建燃氣機組，北部用電才可確保。政府錯誤能源政策在先，如今還對北北基居民情勒，誰能接受？

盧秀燕 公投 民進黨

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