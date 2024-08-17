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雲林用地卡關 傳台積電轉往屏東 張麗善：政治考量

記者陳雅玲、劉星君、葉冠妤／台北17日電

台積電剛買下群創台南舊廠，又傳出下一據點可能轉向屏東，雲林縣為爭取台積電等高科技產業進駐，在中科虎尾園區南側規畫29.75公頃虎尾產業園區，卻因農業部遲未同意用地變更卡關。縣長張麗善昨天直言「這就是政治考量」，希望中央在整體的布局跟區域發展，不要有過度的城鄉與貧富差距。

農業部澄清並無政治考量，該案仍有諸多問題待釐清，如汙水排放、隔離綠帶等，農業部本於權責嚴謹審查農地變更案，雲林縣府不應卸責中央。

屏東縣政府發言人鄞鳳蘭表示，目前尚未接獲任何訊息，但屏東縣一直做好準備，水、電、土地、醫療、生活機能、地方永續等重要面向都充足，縣內大學的人才培育計畫也開始啟動，歡迎台積電等各先進科技產業進駐。

雲林縣為爭取高科技產業，啟動中科虎尾園區的虎尾產業園區計畫，因部分農業用地需農業部同意變更為產業用地，縣府今年3月底已將開發計畫送審，但至今未獲農業部回應。

近日傳出該計畫不符台積電期望，可能轉往屏東設立封裝廠，張麗善說「這就是政治考量」，該計畫希望藉由中部科學園區的延伸，可以較小的面積快速達成引入台積電等高科技產業進駐，希望中央在產業布局和區域平衡時，不要有過度的城鄉、貧富差距。

「不要過度錦上添花，如能雪中送炭，把機會放在任一值得開發的縣市，雲林的翻轉機會馬上能看見」，張麗善說，縣府會循序漸進繼續爭取，讓所有符合工業區的條件、配備和程序都能完備，目前為止沒有一絲一毫的退卻，也沒放棄任何機會。

縣府建設處代理處長鄭峯明說，虎尾產業園區以發展半導體相關產業為主，希望引進相關製程廠商，可行性規畫已通過，前天也通過縣環評大會，開發計畫書在中央送審中，須先經農業部通過農業用地變更，才能由國土署審核開發計畫。後續臨近的褒忠鄉也有270公頃產業園區，現由經濟部開發，目前已進行到二階環評，希望未來能夠串接相關產業。

雲林縣為爭取高科技產業已在規畫回收水利用計畫，張麗善說，不只是台積電，台積電的供應鏈也是雲林想爭取的目標，縣府在行政程序都會鼎力協助，還有稅收減免和獎勵等，希望鼓勵這些企業到雲林投資，創造青年就業機會。

台積電 農業部 就業

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