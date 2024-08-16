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高雄岡山新行政中心 將由日本大師隈研吾「操刀」

記者王昭月／高雄即時報導
高雄岡山區行政中心新舊址跨區公辦都更案評選出爐，由尚發營造獲選為最優申請人，將禮聘日本著名建築大師隈研吾設計打造。(高市都發局提供)
高雄岡山區行政中心新舊址跨區公辦都更案評選出爐，由尚發營造獲選為最優申請人，將禮聘日本著名建築大師隈研吾設計打造。(高市都發局提供)

台灣高雄岡山區行政中心新舊址跨區公辦都更案歷經2次招標，評選結果由尚發營造獲選為最優申請人，將禮聘日本著名建築大師隈研吾，運用鄰近筧橋一旁的機15用地打造合署新行政中心，2029年完工啟用，岡山區公所原址則規畫為住商大樓，帶動岡山老城區發展。

高市都發局長吳文彥表示，岡山新行政中心將採綠建築、智慧建築設計，提供260席汽車位、538席機車位，依最優申請人規畫，此案將禮聘日本國寶級大師隈研吾以基地上的夫妻樹為設計主軸，利用通透、通風、遮陽、防雨、植物等建築手法打造完成，成為一棟開放共享的行政空間。

都發局也指出，最優申請人估計投入約81億(台幣，約2.5億)開發此案，市府可分回行政中心及現址商業區房地外，尚可取得兩處停車場用地及一處綠地，申請人也承諾額外捐贈220坪公托中心，防洪標準提升至100年以上，全案預計於今年底前完成簽約。

此次成功脫標的岡山新行政中心公辦都更案，屬罕見的跨區公辦都更案例，岡山行政中心新舊址，距離大約1.5公里。

林欽榮副市長表示，岡山新行政中心未來規畫由區公所、警察局岡山分局、消防分隊、戶政事務所、地政事務所及清潔隊等六大單位進駐合署辦公，民眾洽公搭乘捷運即可到達，原區公所則搭配捷運岡山路竹延伸線與沿線捷運聯合開發，打造兼具雙廣場及優質綠地開放空間的住商大樓。

岡山新行政中心公辦都更案屬罕見的跨區公辦都更案例，岡山行政中心新舊址，距離大約1...
岡山新行政中心公辦都更案屬罕見的跨區公辦都更案例，岡山行政中心新舊址，距離大約1.5公里。(記者王昭月／翻攝)
高雄岡山行政中心舊址將搭配捷運岡山路竹延伸線與沿線捷運聯合開發，打造兼具雙廣場及...
高雄岡山行政中心舊址將搭配捷運岡山路竹延伸線與沿線捷運聯合開發，打造兼具雙廣場及優質綠地開放空間的住商大樓。(高市都發局提供)

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