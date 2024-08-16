高雄岡山新行政中心 將由日本大師隈研吾「操刀」

高雄岡山區行政中心新舊址跨區公辦都更案評選出爐，由尚發營造獲選為最優申請人，將禮聘日本著名建築大師隈研吾設計打造。(高市都發局提供)

台灣高雄岡山區行政中心新舊址跨區公辦都更案歷經2次招標，評選結果由尚發營造獲選為最優申請人，將禮聘日本 著名建築大師隈研吾，運用鄰近筧橋一旁的機15用地打造合署新行政中心，2029年完工啟用，岡山區公所原址則規畫為住商大樓，帶動岡山老城區發展。

高市都發局長吳文彥表示，岡山新行政中心將採綠建築、智慧建築設計，提供260席汽車位、538席機車位，依最優申請人規畫，此案將禮聘日本國寶級大師隈研吾以基地上的夫妻樹為設計主軸，利用通透、通風、遮陽、防雨、植物等建築手法打造完成，成為一棟開放共享的行政空間。

都發局也指出，最優申請人估計投入約81億(台幣，約2.5億)開發此案，市府可分回行政中心及現址商業區房地外，尚可取得兩處停車場用地及一處綠地，申請人也承諾額外捐贈220坪公托中心，防洪標準提升至100年以上，全案預計於今年底前完成簽約。

此次成功脫標的岡山新行政中心公辦都更案，屬罕見的跨區公辦都更案例，岡山行政中心新舊址，距離大約1.5公里。