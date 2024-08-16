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黑白集／過度膜拜「聲量」 不被在乎的「誠實」

黑白集
外交第一要務是「精確」。圖為外交部。(本報資料照片)
外交第一要務是「精確」。圖為外交部。(本報資料照片)

已故外交耆宿陸以正，曾對「外交官有說謊特權」一說不以為然。他強調，外交第一要務是「精確」，其延伸就是誠實。外交官的誠實，並非將祕密和盤托出，而是必須牢記自身責任，是將本國立場準確傳遞給駐在國。如果說謊被拆穿，在外人面前崩壞的是國家的信用，後果嚴重。

這番話，適用於所有對外發言者。無論蓄意或怠忽，一旦留下「不誠實」印記，未來一言一行都將飽受挑剔與質疑，從此事倍功半。

例如，軍事關乎國家生死，發布情資勢必有所保留。但關鍵是，「不隱藏無法隱藏的資訊」與「不說必被戳破的謊話」，否則就會引發反效果。兩年前中共飛彈飛過台灣上空，我方第一時間諱莫如深；未料日本稍後公布軌跡，導致國防部的公信跌停。最近共軍山東號航艦出第一島鏈，故事重演：國防部堅拒證實消息，又被日方先公布。國防部或國安會的犯錯成長曲線，真是慢到不行。

不僅國防外交，凡攸關公共領域者，都應竭力維持自己的可信度。今天的台灣輿論環境過度膜拜「聲量」，只要成為話題就好，正負面不拘，「信任」常被扔到一旁。但今天社會資訊的流傳速度是過去的千百倍，任何漠視自身「人設」，平時不蓄積公信力的人物或團體，都極易在下一場危機海嘯來襲時，遭到形象滅頂之災。(轉載自聯合報)

國防部 共軍 中共

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