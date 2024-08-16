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大學分發12所公立未招滿 學雜費減免助都會私校多滿招

記者許維寧、王思慧／台北16日電
近年分發入學缺額狀況 製表／許維寧
近年分發入學缺額狀況 製表／許維寧

2024年分發入學昨日放榜，今年寄存名額發威，大學考試入學分發委員會統計，今年整體錄取率94.62%、缺額2505個，兩者均為考招改制後近三年來最低。31所學校未招滿，其中12所為公立大學，主要為地區型公校。考分會指出，政府補助就讀私立大專校院學雜費確實有作用，部分地區型公校有缺額，但都會區私校多滿招。

考分會統計，今年分發入學招生名額約3.7萬個，最終3.5萬人獲錄取，又分發入學已是最後一個大型升學管道，最終剩2505個缺額未招滿。

考分會執行秘書沈聖智分析，今年分發入學和2021年、考招改制前近似，評估已趨穩定，整體缺額較往年少，主因在於回流名額減，學生多於繁星、申請入學就錄取滿意的校系。

考分會數據顯示，今年30所私校參與招生，19校出現缺額，以實踐大學缺296個最多，其次為長榮大學268個；若以分發缺額率觀之，最高者為玄奘大學，缺額率95%，真理大學79%次之。

考分會進一步分析，公立大學未招滿者多是地方型學校，包括金門大學、東華大學、台東大學，去年公立大學缺額數多在1至16個左右，今年如金門大學則有86個缺額，東華大學則為97個。

今年政府補助就讀私立大專校院學雜費，外界預測，有口碑的私立大學屆時有望和地方型公立大學搶學生。沈聖智說，今年都會區私立大學多能滿招，政策確實有幫助。

實踐大學回應，今年缺額僅占總招生名額約9%，且主要分布於高雄校區，學校先前並無寄存名額，表現較去年仍有進步。

東華大學校長徐輝明表示，今年地震造成理工學院大火、宿舍受損，後續颱風等導致花蓮交通不便，都影響學生家長意願，原預估缺額約四、五十個，但竟高達97個。

另外，考分會也統計，今年缺額最多學群為藝術學群27.97%，滿招的有生命科學、生物資源、數理化學三學群，工程、資訊學群因招生母數大仍有缺額；文史哲學群也有缺額，但僅占學群總名額不到一成，情況和往年近似。

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