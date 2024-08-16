我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

波克夏持有蘋果和可口可樂一樣是整數4億股 巴菲特打算長抱不賣？

從冷漠到全民沸騰 巴黎奧運大獲成功扳回形象

全台首家原鄉住宿長照台東啟用 無敵海景像度假飯店

記者尤聰光／台東16日電
全台首家原鄉住宿長照機構「藍景住宿式長照」，15日在台東醫院成功分院啟用，無敵海景成療癒特色。（記者尤聰光／攝影）
全台首家原鄉住宿長照機構「藍景住宿式長照」，15日在台東醫院成功分院啟用，無敵海景成療癒特色。（記者尤聰光／攝影）

衛福部打造全台第一家原鄉住宿長照機構「藍景住宿式長照」，昨在台東醫院成功分院開幕啟用，26床海景第一排，空間寬敞，更有專業醫護服務，讓長輩獲得高品質照護。有長輩說「好像度假飯店，看了都想住」。

衛福部政務次長林靜儀說，衛福部積極盤點整合地方設施，規畫打造比護理之家更優質的長照機構，尤其原鄉地區人口老化迅速，需要提供接近住家的長照機構，讓長輩安心托老。

2026年台灣即將邁入超高齡社會，依地區實施長照10年計畫2.0的長照需求人數，其中台東縣東海岸鄉鎮失能身障者成功鎮為364人、占全縣的12.2%，東河鄉跟長濱鄉共計198人共占6.6%，至於老化指數部分，成功及鄰近的長濱、東河分列全縣第四、第一跟第二。

台東醫院成功分院打造全台第一間住宿式長照機構「藍景住宿式長照」，以無敵海景作為療癒特色，提供單人、雙人及團體房型，總共26床位，配有電動病床、AI離床警示系統、智慧穿戴式（手表）配有GPS定位、無障礙衛浴設備等，每15床配一名護理人員，24小時值班。住民可依需求就近進行治療及復健訓練，降低往返機構與醫院的時間和費用。

台東醫院指出，單人房型月收費3萬9000元台幣（約1205美元）起、團體房2萬6000元台幣起，長濱、東河鄉及成功鎮身心障礙、弱勢族群可優先申請入住。

長照 AI

上一則

不敵觀光人氣下滑 墾丁知名美式餐廳將結束營業

下一則

屏東角頭高雄遇襲中2槍身亡 槍手投案稱有50萬債務糾紛

延伸閱讀

世華婦女企管協會 8/25談台美「長照」現況

世華婦女企管協會 8/25談台美「長照」現況
中國沙漠經濟熱 搶攻高端旅遊 1晚2.8萬奢華飯店林立

中國沙漠經濟熱 搶攻高端旅遊 1晚2.8萬奢華飯店林立
中國西北沙漠經濟夯 避世衝突感攻高端遊

中國西北沙漠經濟夯 避世衝突感攻高端遊
日本長照悲歌 70歲女兒疑弒102歲母親被捕

日本長照悲歌 70歲女兒疑弒102歲母親被捕

熱門新聞

命理師楊登嵙分享立秋的民俗觀念。(本報資料照)

4生肖立秋注意小病痛 重「護肺養肝」

2024-08-07 02:50
台灣拳擊女將林郁婷參加巴黎奧運女子57公斤級拳擊賽事，卻因為性別議題屢遭外界質疑。(本報資料照片)

林郁婷性別爭議延燒 醫師解釋什麼是DSD

2024-08-02 20:10
在台失聯的柯尼哲為德國知名學者，專注於陰謀論在公共對話領域、媒體與文學中的表現形式，近年全球假訊息肆虐，柯尼哲的學術專業受重視，在週報「星期五」（der Freitag）和YouTube上都可以見到他深度解析的專欄與影片。（中央社）

德籍教授在台失蹤逾4月 父母投書柏林報紙望兒早歸

2024-08-13 17:44
長榮集團創辦人張榮發8年前過世，遺囑將遺產全留給2房獨子張國煒。圖／本報系資料照

張榮發遺囑確定有效 二房獨子獨得逾百億台幣遺產

2024-08-14 13:25
新北一名公公拍兒媳屁股說「快去洗澡」，共6度性騷。圖為示意圖非當事人。（記者余承翰／攝影）

公公6度性騷 拍屁股說「去洗澡」、想舌吻 兒媳不忍了提告

2024-08-14 00:10
中國國安部的發文提到破獲千餘起台灣間諜，台陸委會13日回應，若非誇大就是濫捕。(記者廖士鋒／攝影)

中國稱破獲千起台諜案 陸委會：若非誇大就是濫捕

2024-08-13 11:59

超人氣

更多 >
2種最「無聊」理財方法 讓她提早實現財務自由

2種最「無聊」理財方法 讓她提早實現財務自由
小腹凸、臉變圓… 賈玲為電影減重50公斤「復胖」了？

小腹凸、臉變圓… 賈玲為電影減重50公斤「復胖」了？
房價、投資獲利 千禧世代財務「翻身」比上一代更富有

房價、投資獲利 千禧世代財務「翻身」比上一代更富有
全球股市何時賣壓再起？策略師：3因素恐觸發第3波賣壓

全球股市何時賣壓再起？策略師：3因素恐觸發第3波賣壓
天天吃青花菜 身體驚喜五變化

天天吃青花菜 身體驚喜五變化