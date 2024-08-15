威廉波特少棒賽 龜山國小8：0完封加國

威廉波特少棒賽，桃園市龜山國小首戰以8：0贏加拿大隊，先發投手賴承希表現出色無失分。(特約記者許振輝／攝影)

「2024年世界少棒聯盟世界少棒錦標賽」(2024 Little League World Series) 14日在賓州 威廉波特市（Williamsport, PA）開打，台灣桃園龜山國小少棒隊代表亞太區參賽，國際組首場對抗加拿大 隊，終場以無安打比賽8：0旗開得勝。

在新任駐紐約經文處處長李志強、紐約華僑文教中心副主任王鈺淇，以及200多位僑胞及留學生的助陣下，小將發揮凌厲的攻勢拿下首勝；第二戰將對上澳洲 隊，總教練李政達表示小將全力以赴，爭取四強。

世界少棒錦標賽自8月14日起至25日舉行，初賽分美國組及國際組，再由分組冠軍爭取世界冠軍。2024年亞太區由台灣桃園市立龜山國民小學代表參賽；先發投手賴承希無失分，5局下左投邱治愷接替登板，兩人合力演出無安打比賽。

龜山國小少棒隊今年第四度進軍威廉波特世界少棒錦標賽，前三次分別是2009(亞軍) 、2012及2023(季軍)。今年由龜山國民小學校長丁伯強、總敎練李政達、敎練干易哲、陳明宏共同率領賴承希、邱治愷、陳泊瑋、彭乙晏、邱唯喆、游騰皓、林淳儀、余家睿、廖宣澔、林聖凱、胡諺鈞與莊傑恩等12名球員參賽。

大紐約區台灣同鄉會北澤西台灣同鄉會、紐約台灣會館等百位僑胞，以及龜山少棒家長會加油團，大家高舉海報、揮舞國旗、大聲呼口號，加油聲不絶於耳。其中一位非洲裔的同鄉之友Winston Gordon也從紐約同來助陣。

世界少棒錦標賽是由美國世界少棒聯盟（Little League Baseball）所主辦11至12歲級少棒國際賽事，於1947年首度舉辦，至今仍是教練和選手所嚮往的最高殿堂。台灣少棒隊自1968年起開始參賽，並屢屢創下優異成績，曾17度奪冠。