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今夏流感肆虐 重症突破1231例

記者李青縈／台北15日電
台灣出現夏季流感疫情，台大感染科教授黃立民提醒，必須等到明年底才恢復正常。(記者林澔一／攝影)
台灣出現夏季流感疫情，台大感染科教授黃立民提醒，必須等到明年底才恢復正常。(記者林澔一／攝影)

夏季爆發大規模流感疫情，這波疫情流感併發重症病例截至8月9日已達1231人，台大兒童醫院小兒科主治醫師黃立民表示，過去23年來，大部分台灣人做好防疫措施，沒有機會觸及其他病毒，以致2023年6、7月出現「免疫負債」，流感等許多病毒於社區肆虐，預估至明年底才會恢復常態。

據本報系聯合報報導，疾管署統計2024年第一周至第32周類流感門急診人次，為去年同期的1.7倍，而重症住院人數超過千人。台灣家庭醫學醫學會理事長黃振國表示，幾年前社區主要病毒為新冠病毒，其他上呼吸道道病毒幾乎都消失，去年新冠疫情趨緩，其他病毒捲土重來，特別是老年人、免疫不全者應特別留意。

台灣感染症醫學會理事長張峰義提醒，65歲以上長者、嬰幼兒及孕婦、免疫功能不全者，以及罹患氣喘、糖尿病、心血管、肺臟、肝臟、腎臟等慢性疾病或肥胖者等流感重症高危族群，一旦感染流感病毒，則重症風險較一般人增加5倍以上。

張峰義表示，許多65歲以上長者常自認為身體硬朗，不需施打流感疫苗，但在流感併發重症者中，65歲以上族群占比超過5成，至於流感重症死亡個案中，逾7成為未打疫苗的年長者。

黃立民說，除了「免疫負債」之外，新冠疫情過後還出現「免疫竊盜」，感染過新冠病毒者的免疫系統遭受破壞，就像溫水煮青蛙一樣漸漸被削弱，今年類鼻疽疫情嚴峻，不排除與「免疫竊盜」有關。

類鼻疽常見病徵為發燒、頭痛、局部腫痛、潰瘍、胸痛、咳嗽、咳血及淋巴結腫大，嚴重時出現皮膚膿腫、肺炎、腦炎、敗血症。黃立民表示，需在發病72小時內正確使用抗生素。

另據中央社報導，「現在是8月，不是12月，這個數據讓人怵目驚心。」台大醫院小兒感染科主治醫師黃立民說，今年夏天流感疫情幅度很大，與免疫負債，缺乏刺激生成免疫力有關，出現流感全年化。

流感疫苗 疫情 防疫

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