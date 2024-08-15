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世新中文系明年停招 教部拍板

記者許維寧、劉懿萱／台北15日電

世新大學去年底研擬停招歷史悠久的中國文學系，本報掌握，教育部已於7月30日回函，允許世新中文系於2025學年停招，另也核定文化大學中國文學系文學組、文藝創作組合併；不過同樣也研擬停招的真理大學台文系則未獲核定，教育部回函學校，要求再商討其他方案。

世新大學副校長林恒志證實，教育部已經回函2025學年起中文系學士班停招，今年9月入學者將是最後一屆，會保障所有在學生至畢業止，教師編制則會陸續轉移至通識中心，維持專任身分。

林恒志指出，由於近年學生數減少，專任教師甚至出現鐘點數不足的困境，為此也開始安排教師到通識中心開課、補足鐘點，全校學生只要有興趣，還是有管道增進語文造詣。

文大近期也大刀闊斧整併科系，校方證實，教育部已核定中國文學系取消學籍分組，由於是組別合併，因此教師編制不變。

至於真理大學，去年9月通過行政會議審議，台文系日間部學士班規畫2025學年度停招，不過至今年8月止，教育部仍未核定停招，並發函請校方再研議商討其他方案。

據了解，教育部之所以遲遲未核定停招，一是世新大學中文系日前規畫停招，教育部已承受莫大壓力；二來台文系停招影響本土語傳承，教育部背負「上面」的政治壓力。

對此，校方表示，台文系若停招，師生安置都會妥適處理，會帶所有學生到畢業，並協助老師開發第二專長，例如到管院教授文創課程或通識課程等。

台師大國文系教授祁立峰則認為，近年不少中文系改著重文學創作，跳脫傳統以經學、小學為主的架構，對學生而言確實比較有吸引力，部分學校語文創作學系因此招得不錯。近年赴高中宣講也發現，學生多是想從事文字創作或文字編輯，也會自行發展選系觀念，如想讀國際漢學可選清大，想兼修文字和傳播則選政大。

祁立峰說，相較之下，私校中文系若沒有特色招生就會相對困難。中生代教師建議可新開發結合中文專業的技術，至少了解跨域的可能，「跟上時代需求是必須的。」

教育部

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