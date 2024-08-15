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台灣慰安婦史 民團籲納課綱 正視戰爭帶給女性的傷害

台灣新聞組╱綜合15日電
前總統馬英九（前排左三）14日在台南市慰安婦銅像前追思紀念，批評日本政府未對台灣慰安婦道歉賠償。(中央社)
前總統馬英九（前排左三）14日在台南市慰安婦銅像前追思紀念，批評日本政府未對台灣慰安婦道歉賠償。(中央社)

14日是「全球慰安婦紀念日」，婦女救援基金會昨舉辦國際慰安婦悼念記者會，要求日本政府正式道歉，同時要求賴政府應將這段台灣慰安婦／軍事性奴隸歷史納入國史、108課綱，讓下一代知道歷史真相，正視戰爭帶給女性的傷害。

本報系聯合報報導，前總統馬英九昨天到台南市慰安婦銅像前參加紀念活動，批評民進黨執政後說要推動轉型正義，但遇到慰安婦問題就啞口無言。馬英九說，「侵略可原諒，但歷史不能遺忘」。

由於銅像放置的期限已到，地主將收回土地，馬英九呼籲市長黃偉哲提供公園放置銅像；市府指出，該銅像屬私人財產，如何安置尊重產權所有人。

婦援會基金會董事長葉德蘭說，雖然台灣最後一位慰安婦阿嬤已過世，但關於阿嬤們的記憶不容抹滅。立委范雲則說，戰時性暴力仍不斷發生，據聯合國最新報告，去年跟衝突有關的性暴力增加五成，有紀錄的就有3000多件，只因性暴力常被視為戰爭的武器之一。

婦援會執行長杜瑛秋說，戰爭對女性的影響需更全面地關注，台灣應正視自己的歷史，將慰安婦事件定位為對女性人權的嚴重侵害，並記載在國史，並納入108課綱，建立國家婦女人權館，保存相關文化並推動人權教育。

台北中國時報報導，婦女救援基金會昨邀請曾參與2000年東京大審的律師尤美女、立委范雲及9個關心婦女、人權、被害人的民間團體，在「阿嬤家」和平與女性人權館，舉辦紀者會追悼緬懷阿嬤們，並提出四大訴求。

國民黨立委葉元之批，最後一位慰安婦阿嬤2023年已過世，生前沒得到日本的道歉，這段歷史至今仍未進入民進黨政府主導的108課綱裡，請范雲等人別打假球，要玩真的。

教育部說，12年國教課綱在國中教育階段，如在「日本帝國的對外擴張與衝擊」，在歷史考察部分建議探究「戰爭陰影下不同性別、族群人民的處境」；在高中教育階段，在歷史科的部定課程規畫「東亞地區人民在20世紀重大戰爭的經歷」學習內容，以及在加深加廣選修規畫「性別與歷史」主題進行討論。學生都能由淺入深、循序漸進的了解慰安婦議題。

全國教師工會總聯合會理事長侯俊良表示，歷史上發生的事件，都應在課本中呈現，但份量及篇幅到底要多大，要再討論。

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