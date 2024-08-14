我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

岸田文雄不參選自民黨總裁選舉 日媒點名可能人選

不顧死亡警告 男子騎車穿越加州大蘇爾 滾落100呎山崖

氣候通膨 台蔬果價格20年翻倍 農業部：不可能永遠低價

台灣新聞組／台北14日電
極端天氣導致蔬果價格波動，近20年來，蔬果價格呈現上漲趨勢，其中像是青蔥、茄子（圖）、芭樂、洋蔥等，近三年來漲幅明顯。（記者林澔一／攝影）
極端天氣導致蔬果價格波動，近20年來，蔬果價格呈現上漲趨勢，其中像是青蔥、茄子（圖）、芭樂、洋蔥等，近三年來漲幅明顯。（記者林澔一／攝影）

極端天氣常導致蔬果價格波動，讓民眾很有感。綠色和平昨發布「氣候通膨現象曁民調」，發現近年來受到極端高溫、暴雨、乾旱等影響，造成蔬果價格波動高，其中柿子、玉米、青蔥、芭樂、洋蔥等，近三年都呈現漲勢。據綠色和平調查指出，90.8％民眾憂心氣候變遷進一步推升物價。農業部坦言，供需是市場機制，社會也不能有農產品就必須低價的觀念。

綠色和平強調，極端氣候導致農作物災害損失，連帶導致食材價格翻漲，建議政府應盡速提出抗通膨氣候政策，建立氣候通膨補償金制度，減少衝擊。

據北農果菜批發價顯示，近20年來，蔬果價格呈現上漲趨勢，其中2003年蔬菜平均價格每公斤僅16.7元（台幣，下同，約0.52美元），到去年已漲至34.5元；水果平均價格也從每公斤22.4元，漲至51.3元。

綠色和平調查2021年至2023年間，受高溫乾旱影響，以椪柑、玉米、冬瓜、柿子的影響最為嚴重；綠色和平表示，再以青蔥產季期間價格為例，2020年每公斤僅35元，去年已漲至173元，漲了4倍多；柿子也從每公斤59元，漲至203元，漲幅最高達3.4倍。

綠色和平今年7月3日至10日進行網路民調，超過九成民眾對物價上漲有感，且認為極端氣候事件造成資源短缺是主要原因之一，更有九成民眾擔心極端氣候會讓未來的物價繼續上升。

綠色和平氣候與能源專案主任方君維表示，氣候變遷對策委員會必須盡速協調跨部會合作，提出有效加速減碳的氣候能源政策，平緩物價，解決氣候通膨。央行應偕同環境部與經濟部，盡快提出氣候通膨對台灣經濟的影響評估，定期公布氣候通膨指數，讓各界了解潛在衝擊，才能對症下藥。

消費者文教基金會董事長吳榮達表示，根據2022年央行分析資料，近年氣候變遷導致的異常現象及災情遍及全球，台灣依賴進口的原料、飼料也跟著大漲，導致穀類製品、肉類、水產品、蛋類等食品零售價格紛紛調高。

農業部資源永續司長莊老達表示，綠色通膨影響各行各業，農產品在極端氣候下是首先直接反映影響的產業，社會上不能有農產品必須維持在低價的觀念，但仍要尊重市場機制。

環境部氣候變遷署副署長黃偉鳴表示，環境部將持續積極推動減碳計畫，行政院已核定「國家氣候變遷調適行動計畫」，包含確保農業生產、維護生物多樣性等，行政院多年來也有穩定物價小組。

氣候變遷 減碳 民調

上一則

德籍教授在台失蹤逾4月 父母投書柏林媒體求助

下一則

電費若漲甩鍋立院？ 兩年擠5000億預算救台電 卓榮泰稱無關電價

延伸閱讀

經濟衰退憂慮浮現 投資人重返債市避險

經濟衰退憂慮浮現 投資人重返債市避險
美7月通膨數據又會引發市場「心悸」嗎？聚焦3大重點

美7月通膨數據又會引發市場「心悸」嗎？聚焦3大重點
鼓勵投資製造業 拜登政府陷瓶頸 4成案件進度延後

鼓勵投資製造業 拜登政府陷瓶頸 4成案件進度延後
黑白集／脫離科學 盲從反核 環團的信念危機

黑白集／脫離科學 盲從反核 環團的信念危機

熱門新聞

命理師楊登嵙分享立秋的民俗觀念。(本報資料照)

4生肖立秋注意小病痛 重「護肺養肝」

2024-08-07 02:50
特斯拉執行長馬斯克。(美聯社資料照)

台灣好市多要販售特斯拉 馬斯克：不准賣

2024-08-06 14:16
台灣拳擊女將林郁婷參加巴黎奧運女子57公斤級拳擊賽事，卻因為性別議題屢遭外界質疑。(本報資料照片)

林郁婷性別爭議延燒 醫師解釋什麼是DSD

2024-08-02 20:10
中華隊「麟洋配」王齊麟（右）、李洋（左），成為奧運羽球史上首對完成衛冕的男雙組合。(本報資料照片)

改中華隊奧運會歌？ 李艷秋：除非你願意犧牲選手

2024-08-06 20:10
基隆市長謝國樑今天宣布，市府與台糖合作，已找到企業，阿根納造船廠遺構將重新定位和發展。(記者游明煌／攝影)

「美國隊長」曾拍照取景 基隆殘破阿根納造船廠將活化多功能飯店

2024-08-07 00:00
空中英語教室創辦人彭蒙惠昨天過世。(聯合報系資料照)

空中英語教室創辦人彭蒙惠過世 享耆壽98歲

2024-08-06 20:53

超人氣

更多 >
賣房抽5%佣金不再 新規17日生效 菜鳥房仲更難生存

賣房抽5%佣金不再 新規17日生效 菜鳥房仲更難生存
香蕉皮泡水養綠植有用嗎？專家怎麼說

香蕉皮泡水養綠植有用嗎？專家怎麼說
網紅指巴黎長榮桂冠酒店拒掛五星旗 中國網友號召抵制

網紅指巴黎長榮桂冠酒店拒掛五星旗 中國網友號召抵制
裴洛西批澳前總理對台言論「愚蠢」被反嗆訪台「魯莽」

裴洛西批澳前總理對台言論「愚蠢」被反嗆訪台「魯莽」
曾志偉拍電影傳女星「假戲真做被硬上」她忍34年說出內幕

曾志偉拍電影傳女星「假戲真做被硬上」她忍34年說出內幕