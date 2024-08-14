氣候通膨 台蔬果價格20年翻倍 農業部：不可能永遠低價

極端天氣導致蔬果價格波動，近20年來，蔬果價格呈現上漲趨勢，其中像是青蔥、茄子（圖）、芭樂、洋蔥等，近三年來漲幅明顯。（記者林澔一／攝影）

極端天氣常導致蔬果價格波動，讓民眾很有感。綠色和平昨發布「氣候通膨現象曁民調 」，發現近年來受到極端高溫、暴雨、乾旱等影響，造成蔬果價格波動高，其中柿子、玉米、青蔥、芭樂、洋蔥等，近三年都呈現漲勢。據綠色和平調查指出，90.8％民眾憂心氣候變遷 進一步推升物價。農業部坦言，供需是市場機制，社會也不能有農產品就必須低價的觀念。

綠色和平強調，極端氣候導致農作物災害損失，連帶導致食材價格翻漲，建議政府應盡速提出抗通膨氣候政策，建立氣候通膨補償金制度，減少衝擊。

據北農果菜批發價顯示，近20年來，蔬果價格呈現上漲趨勢，其中2003年蔬菜平均價格每公斤僅16.7元（台幣，下同，約0.52美元），到去年已漲至34.5元；水果平均價格也從每公斤22.4元，漲至51.3元。

綠色和平調查2021年至2023年間，受高溫乾旱影響，以椪柑、玉米、冬瓜、柿子的影響最為嚴重；綠色和平表示，再以青蔥產季期間價格為例，2020年每公斤僅35元，去年已漲至173元，漲了4倍多；柿子也從每公斤59元，漲至203元，漲幅最高達3.4倍。

綠色和平今年7月3日至10日進行網路民調，超過九成民眾對物價上漲有感，且認為極端氣候事件造成資源短缺是主要原因之一，更有九成民眾擔心極端氣候會讓未來的物價繼續上升。

綠色和平氣候與能源專案主任方君維表示，氣候變遷對策委員會必須盡速協調跨部會合作，提出有效加速減碳 的氣候能源政策，平緩物價，解決氣候通膨。央行應偕同環境部與經濟部，盡快提出氣候通膨對台灣經濟的影響評估，定期公布氣候通膨指數，讓各界了解潛在衝擊，才能對症下藥。

消費者文教基金會董事長吳榮達表示，根據2022年央行分析資料，近年氣候變遷導致的異常現象及災情遍及全球，台灣依賴進口的原料、飼料也跟著大漲，導致穀類製品、肉類、水產品、蛋類等食品零售價格紛紛調高。

農業部資源永續司長莊老達表示，綠色通膨影響各行各業，農產品在極端氣候下是首先直接反映影響的產業，社會上不能有農產品必須維持在低價的觀念，但仍要尊重市場機制。

環境部氣候變遷署副署長黃偉鳴表示，環境部將持續積極推動減碳計畫，行政院已核定「國家氣候變遷調適行動計畫」，包含確保農業生產、維護生物多樣性等，行政院多年來也有穩定物價小組。