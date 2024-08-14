奧運台灣之光歸國 政院籌設體育部邀運動員參與

巴黎奧運落幕，中華代表團選手林郁婷（中）、吳詩儀（右）、陳念琴（左）等人昨返抵桃園國際機場。記者葉信菉／攝影

F-16戰機伴飛，桃園機場水門禮迎接，巴黎奧運 落幕，中華代表團最後一批選手昨清晨返抵國門。

賴清德總統指示比照東京奧運，昨派出三架F-16護送班機返國，並在領空施放熱焰彈，歡迎台灣英雄榮耀歸來。數百名接機的民眾大喊「台灣的女兒林郁婷 」、「台灣之光」，教育部次長張廖萬堅邀請林郁婷擔任國家公益大使，推動反霸凌的工作。

巴黎奧運中華代表團拿下二金五銅的成績，促成府院積極推動成立「體育暨運動發展部」，行政院長卓榮泰昨主持「體育暨運動發展部」籌備會議，宣示體育部並不只是體育署升格，而是全新的「體育暨運動發展部」。據規畫，行政院近期將宣布成立籌備小組，邀請運動員參與討論。未來將與體育部同步成立行政法人「國家運動產業發展中心」，回應產業界需求。

昨一早桃園機場入境大廳就擠滿接機粉絲，選手一入境，立刻引起民眾歡呼，新北市長侯友宜、林郁婷的媽媽廖秀宸也到場接機，林郁婷開心摟著媽媽的肩膀合影。拳擊選手林郁婷說，一夕之間醒來就得到大家的關注，很榮幸獲得「台灣女兒」這稱號，肩膀也承擔更多責任。

對於接下來的生涯規畫，林郁婷表示，經歷了這麼多風雨，加上備戰奧運，在國外也待了好幾個月，「沒有跟我的床好好培養感情」，現在只想好好休息一下，之後的事情和行程，會再跟教練安排討論，有好消息再跟各位報告。

昨天返台的中華代表團選手，以拳擊選手為主，除了林郁婷，還有銅牌吳詩儀、陳念琴、黃筱雯、甘家葳、賴主恩等人，田徑選手彭名揚、楊俊瀚與桌球女將鄭怡靜，以及中華奧會主席林鴻道。

棒壘球回歸洛杉磯 奧運

巴黎奧運才剛結束，世界棒壘球總會（ＷＢＳＣ）立刻開始宣傳，棒壘球將在四年後於洛杉磯重返五環殿堂，國際奧會（ＩＯＣ）官網新聞以大谷翔平為主圖，ＷＢＳＣ也發布影片，向球迷預告奧運棒球回歸倒數。

洛杉磯奧運預計在二○二八年七月十四日開幕，會旗已隨美國代表團飛抵洛杉磯，ＩＯＣ官網介紹五種已確定在下屆回歸的運動，以棒壘球最受關注，文中提到共有七隊曾在奧運棒球奪牌，包括中華隊及古巴、日本、美國、南韓、澳洲、多明尼加等隊。