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國科會每年20億補助科研人才 疑成效不彰

記者張博瑞、馮靖惠／台北14日電

賴清德總統上任後，數度提到要將台灣打造為「智慧科技島」，科技人才培育很重要。然而根據審計部最新決算報告，指國科會從2021年至2023年，每年編列近台幣20億元，補助執行機構延攬優秀科技人才及研究學者，其中有178位博士級研究人員，已連續接受延攬補助10次至22次不等，卻未投入產業界或學界任職，質疑補助成效不彰。

根據審計部報告，國科會以年度基礎科學研究計畫，設定延攬優秀科技人才及研究學者2000人的目標，2021年至2023年，每年皆編列近20億元預算，三年下來，累計補助逾6400人，主要受補助對象為博士級研究人員。

博士生：只算短期工作

不過審計部表示，自2013至2023年度，有37家大專校院及研究機構，共178位博士級研究人員，已連續接受延攬補助10次至22次，其中123人，更是自2013年度即受補助，然而隨著計畫執行結束，這些研究員不但未投入產業或學界任職，也沒有在研究機構轉正，國科會需研議措施，活絡研究量能。

一名台大電資學院博士生坦言，國科會補助大專校院及研究機構延攬科技人才計畫，既然名為「計畫」，就屬於短期的工作。換句話說，是教授用計畫聘請博士畢業生，做博士後研究人員，短期幫忙做計畫，即便連續聘用的，仍屬於計畫短期人力。

該名台大博士生直言，長期的博士後研究員，很可能基本上就是找不到正職工作的人，不然不太可能會想一直做下去。

博士後：學界名額太少

曾獲得這項補助的林姓博士後研究員則認為，「關鍵問題是學界名額太少，而且沒有想要拉高生師比，所以大家做博後愈來愈普遍」。

林姓博士後研究員表示，台灣的高教生師比，落後ＯＥＣＤ國家不少，ＯＥＣＤ國家平均是15.1人，台灣則高達廿一點七人，「牆外」很多人進不去，加上少子化的趨勢，各校招聘人也保守，所以大學教授的教學負擔也沒有減輕。

教育部表示，曾於2015年7月6日修正發布總量標準，將全校生師比値由32調降為27，日間學制生師比值由25調降為23，研究生生師比値由12調降為10，未來透過引導學校調減招生名額、增聘專任師資等，引導學校增聘師資。

賴清德 預算 教育部

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