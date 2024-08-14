電費若漲甩鍋立院？ 兩年擠5000億預算救台電 卓榮泰稱無關電價

行政院長卓榮泰13日說，向立法院爭取台電的千億補貼和電價調整的討論並不相關，是為了讓台電營運更加健全，電價由費率審議會決定為主。（本報資料照片）

賴政府大手筆救台電。除了現有撥補台電1000億元(台幣，下同，約30.9億美元)的今年度追加預算 待立法院通過外，行政院在2025年中央政府總預算案編列千億元撥補台電，以降低台電3800多億元累計虧損，避免資不抵債的破產 局面。經濟部官員表示，台電若能獲得這2000億元撥補，財務條件及經營狀況將可改善很多。

行政院長卓榮泰昨天表示，行政院以追加預算方式補貼1000億元給台電，是為了讓台電營運體質更健全，與10月是否要再調整電價並不相關，電價由電價審議會決定；不過，今年4月已漲過一次電價，相信電價審議會也會以民生安定為重要考量，大家也不必過於焦慮，政府會在此原則做好因應措施。

下半年電價審議會預計9月登場，屆時將決定10月的電價。行政院今年5月提出追加113年度預算，撥補台電1000億元，但立法院遲遲未通過這筆預算。經濟部長郭智輝日前指出，如果民眾都不希望漲電價，就要請立法院同意1000億元的補貼案。

針對郭智輝的說法，國民黨 立委許宇甄昨天回應，郭智輝不應拿電價調漲當籌碼，要脅立法院通過1000億元追加預算，明擺著電價審議會根本不具獨立性，漲價與否都是經濟部決定。國民黨立委賴士葆也說，民進黨的錯誤能源政策把台電搞得連年虧損，再來要脅立法院補貼大窟窿，把漲電價的罵名甩鍋給立法院，簡直是流氓行徑。

目前行政院共有撥補台電的2000億元預算待立法院審查，第一筆今年度的追加預算1000億元，是要讓台電今年度能損益兩平，10月電價不調漲；第二筆千億元撥補則是用來打消部分台電累計虧損。台電截至去年底累虧高達3826億元。

去年至今政府已編列給台電增資2500億元，疫後條例撥補500億元。若再加上將在立法院審查的2000億元撥補經費，總計台電增資及撥補金額累計達5000億元。

近年來因俄烏戰爭開打，致全球能源價格飆升，台電擔任「物價消波塊」角色，產生龐大累計虧損，而近兩年電價調幅追不上累虧，經濟部爭取由政府撥補，一方面抑低電價漲幅，二方面也要避免台電因資不抵債而破產。

公司法明定，公司資產顯有不足抵償其所負債務時，董事會應即聲請宣告破產。台電目前資本額5800億元，即便今年可以損益兩平，但截至去年底累虧3826億元，如果政府不撥補，台電仍是資不抵債。

經濟部因此在明年預算中再編列千億元撥補台電，讓台電累虧降至2826億元，將低於資本額一半。經濟部官員說，台電財務及經營得以永續，才能穩定供電，在能源轉型扮演重要角色。

相關人士說，公司法有資不抵債、即要宣告破產之規定，若無法漲電價，改善作法就是增資及撥補。增資可以讓台電債務有再增加空間，但無法根本解決問題；撥補就是直接打消台電債務，對台電財務較有幫助。