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非法定社福支出遭中央扣除補助款 地方喊不平籲調整

台灣新聞組／台北13日電
民進黨籍嘉義縣長翁章梁喊話中央，期能檢討非法定社福預算，不致一國多制 。（本報資料照片）
民進黨籍嘉義縣長翁章梁喊話中央，期能檢討非法定社福預算，不致一國多制 。（本報資料照片）

多個地方縣市因執行非法定社福支出遭中央扣除補助款，遭扣款縣市多喊不平，經本報系聯合報獨家報導，民進黨籍嘉義縣長翁章梁昨喊話中央，期待能檢討非法定社福預算，不致一國多制，造成縣市福利差異。桃園市副市長蘇俊賓也說，地方政府補強中央既有政策不足，卻被中央扣除補助，這樣的政策應該調整。

中央針對非法定社福項目設有預警項目的考核機制，桃園市長張善政上任後非法定社福支出從前年59億元（台幣，下同，約1.82億美元）增至去年87億元，導致一般補助款被中央扣減逾1億元，扣款金額最高。澎湖、嘉義、苗栗、雲林及南投縣也遭中央扣除補助款。

「細膩多面向的社福預算，卻用這麼粗顆粒規範各縣市，阻擋縣市政府彌補社會缺口。」蘇俊賓說，「非法定社福」是一個概念性的主計標準，中央卻因這理由懲罰各縣市。他以少子化為例，中央一邊喊問題嚴重，一邊卻懲罰地方政府生育補助，不是很矛盾嗎？也許這樣的制度有調整空間。

南投縣府表示，考量照顧縣內學子，且不讓弱勢孩童遭標籤化，仍會全面補助；苗栗縣長鍾東錦也表示無可奈何，但有些事非做不可，政策暫不調整。

台南市長黃偉哲指出，台南所實施各項社會福利政策，如生育獎勵金、老人假牙補助等，皆以市民福祉為優先考量，權衡市府財政可負擔後辦理，仍將持續執行。

主計總處表示，中央預算原本就有法定社福支出，但各縣市要加碼非法定社福支出，中央如果跟著再提高，不利財政紀律；主計總處是因被審計部要求檢討各地方非法定社福預算，才建立扣分及扣補助款機制，如果地方縣市財政好，主計總處基於地方自治不會有意見。

衛福部次長呂建德提醒，縣市政府應注重財政紀律，依監察院及審計部意見，增設排富條款，以及不得擴增社福預警項目預算規模。若縣市自有財源足，以自有財源依地方制度法辦理社會福利事項，衛福部並未不允。

預算 福利 張善政

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