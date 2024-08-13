小戴、李洋最後一舞 新血接棒 下屆奪牌希望

羽球天后戴資穎(中)將退休。(記者黃仲明／攝影)

巴黎奧運 昨天閉幕，中華隊多位好手在本屆奧運上演奧運生涯最後一舞，也有不少年輕好手被寄予厚望，包括今年與師父莊智淵一同征戰奧運的高承睿、王齊麟與新搭檔邱相榤的「巨塔組合」、謝淑薇寄託奪牌願望的曹家宜等年輕好手，未來四年的成長攸關洛杉磯 奧運表現。

中華代表團在巴黎奧運拿下史上次佳的二金五銅，但也迎接不少名將告別奧運舞台。羽球 一姊戴資穎、桌球教父莊智淵、網球七座大滿貫得主謝淑薇、奧運羽球男雙金牌二連霸好手李洋都向奧運說再見，讓這屆賽事在奪牌喜悅中交織些許不捨。

但在巴黎奧運落幕的同時，不少選手已經開始展望洛杉磯奧運，期待四年後延續佳績或是力拚重返榮耀，近兩屆奧運靠著「麟洋配」與戴資穎拿下二金一銀的羽球隊，將會是洛杉磯奧運面臨最大換血的隊伍。

王齊麟在巴黎奧運後確定改與邱相榤搭檔，組成與「麟洋配」截然不同的巨塔組合，至於在男、女單打上，包括今年與奧運資格失之交臂的「左手重砲」林俊易和女單二姐許玟琪，能否在洛杉磯奧運上證明自己，也將左右羽球隊下屆成績。

今年拿下一金二銅拳擊與一銅舉重隊，在下屆奧運還不確定是否將這兩種運動列入的情況下，無疑將會對我國獎牌數造成重大衝擊，尤其拳擊「四金釵」在洛杉磯奧運都還處在當打之年，若無法出賽將成一大遺憾。

舉重隊已經連續五屆奪牌，如能順利出賽，也將面臨每屆強度愈來愈高的考驗，不過在各國新秀崛起的情況下，我國小將陳冠伶去年以十八歲之齡在杭州亞運拿下第四名，未來同樣備受期待。

國人最重視的棒球在三年前東京奧運復活，中華隊未取得參賽權，巴黎奧運直接摒除這項運動，下屆可望復出，重點是中華隊面臨強度更高的競爭，必須先通過資格賽，才有機會繼2008年北京奧運後再度取得參賽權。

巴黎奧運首次將霹靂舞納入賽事，孫振成為我國出賽第一人，雖未拚進八強，但認為這項運動已經受尊重，希望洛杉磯奧運可考量霹靂舞；但從目前情況看來，霹靂舞想要重返奧運舞台的機會也不高。