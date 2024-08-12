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奧運代表團返台 3架F16伴飛 發射熱焰彈迎接台灣英雄

特派記者記者劉肇育即時報導

巴黎奧運台灣代表團13日返台班機，空軍派出三架F16伴飛，並發射熱焰彈歡迎台灣英雄返國。

影片來源：聯合新聞網

巴黎奧運 F1

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