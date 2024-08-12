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寶島大小事
奧運代表團返台 3架F16伴飛 發射熱焰彈迎接台灣英雄
特派記者記者劉肇育即時報導
2024-08-12 19:17 ET
巴黎奧運
台灣代表團13日返台班機，空軍派出三架
F1
6伴飛，並發射熱焰彈歡迎台灣英雄返國。
影片來源：聯合新聞網
巴黎奧運
F1
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