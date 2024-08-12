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新聞評論／奧運讓世界看見台灣 台灣也要看見世界

聯合報社論
巴黎奧運閉幕式中華隊進場。(記者季相儒／攝影)
巴黎奧運閉幕式中華隊進場。(記者季相儒／攝影)

女子拳擊好手林郁婷拿下金牌，為中華巴黎奧運代表團畫下完美句點。中華隊共拿下2金5銅，雖不若上屆東京奧運2金、4銀、6銅的史上最佳成績，但也在歷屆排名第2，仍屬難能可貴。

在競技層面，此次中華隊在32個比賽種類中報名16項賽事，並在其中5項奪牌。最令人驚豔的，當屬女子拳擊4位選手參賽，抱回1金2銅，成為中華隊最大的「獎牌庫」。尤其林郁婷在國際拳總惡鬥國際奧會、《哈利波特》作者ＪＫ羅琳高聲質疑下，勇奪台灣拳擊史上第一面奧運金牌，更令國人動容。

男子羽球雙打李洋、王齊麟擊敗世界排名第一的大陸組合，成為奧運羽球史上首次蟬聯金牌的男雙組合，也令台灣人為之瘋狂。男子定向飛靶選手李孟遠首次參賽，即為台灣摘下此項目的第一面獎牌。女子舉重59公斤級老將郭婞淳雖未能衛冕金牌，但仍保住一銅。男子體操唐嘉鴻頂住壓力，獲得單槓銅牌，亦為台灣體操發展延續佳績。

不過，儘管整體成績不差，但仍透露些許隱憂。中華隊在東京奧運奪牌，分布在10個不同種類，但在巴黎奧運奪牌種類只剩下5個。跆拳道、桌球、射箭、高爾夫等上屆奪牌項目，此次均鎩羽而歸。2017年台北世大運，造就台灣多位世界級選手，但近年來台灣已無再舉辦大型國際綜合賽事，「世大運紅利」已達終點，未來何以為繼？另由於國際拳總的諸多爭議，拳擊項目至今仍未列入下屆奧運賽事。而本屆中華隊最大的獎牌庫就是女子拳擊，如果下屆奧運確定排除拳擊，對中華隊的前景將是一大挑戰。

在奧運最多獎牌的田徑、游泳、競技體操等項目上，中華隊都處於劣勢。中華隊優勢項目也不穩定：從過去的跆拳道、桌球、棒球，轉而為近年的女子拳擊、舉重、羽球等。世界各運動強國的賽事強項，均經多年累積和傳承，中華隊的奪牌項目變變變，對重點體育賽事扎根，實屬不利。

在非競技層面，奧運理念是傳達和平。此次奧運有許多令人感動的場面，如大陸羽球女單選手何冰嬌獲銀牌後，在頒獎時特別展示因傷退賽的馬琳西班牙國旗；日本男排帶著已逝隊友的照片參賽；戴資穎因傷出局，好友同時也是對手的依瑟儂與她暖心相擁，都是奧運精神的體現。

但國際新冷戰格局，也讓巴黎奧運蒙上政治對抗的陰影。大陸游泳好手潘展樂打破男子自由式100公尺世界紀錄，卻遭到美國等傳統游泳強權的質疑甚至敵視；因俄烏戰爭遭抵制無法參賽的俄羅斯，竟利用其掌控的國際拳總發動對女子選手「性別戰」，甚至鬧上聯合國安理會，林郁婷亦遭池魚之殃。

兩岸因素也影響奧運觀戰氛圍。例如台灣民眾對大陸女子選手進行性別、容貌攻擊，或在大陸斬獲多面跳水金牌後質疑對岸剝削選手。奧運代表團的稱呼，也重現「中華隊」與「台灣隊」之爭。國民黨立委翁曉玲賀麟洋配奪金，一句「中國人的驕傲」，竟遭綠營支持者出征。而巴黎現場應援旗幟、貼紙被沒收或不准進場，都讓人掃興；羽球男雙4強戰的奪海報事件，更讓衝突達到頂點。

奧運很難擺脫國際政治干擾，但將政治意識形態加諸選手身上，更與奧運精神背道而馳。台人渴望「讓世界看見台灣」，但這需要實力與風度；而國人能否在最高國際運動殿堂「看見世界」，更為重要。強化運動實力的同時，如何傳達奧運精神，才是所有政治人物、體壇人士、運動員乃至全民應該認真對待的事。(轉載自聯合報社論)

巴黎奧運 羽球 林郁婷

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