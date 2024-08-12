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新聞眼／加油團聲勢壯 奧運中華隊最佳後盾

特派記者 藍宗標
林郁婷奧運奪金，湧進不少相挺的加油團。（中央社）
林郁婷奧運奪金，湧進不少相挺的加油團。（中央社）

巴黎奧運落幕，拳擊女將林郁婷壓軸奪下台灣第二面金牌，讓台灣以2金5銅在獎牌榜排名大幅上升。本屆奧運只要中華隊選手出賽，都湧進不少相挺的加油團，「台味十足」的加油聲與標語，成了選手強力後盾。

中華代表團單屆兩面金牌是史上第3次，追平2004年雅典奧運、3年前東京奧運。「麟洋配」李洋、王齊麟連續兩屆奧運稱霸，振奮台人；林郁婷在性別議題被炒作情況下，頂著壓力一路過關斬將，金牌贏得辛苦，值得獲得最高敬意。

透過電視機螢幕遠在近萬公里外的台灣民眾，其實很難感受到林郁婷的壓力大到什麼程度。她和同樣受到性別爭議攻擊、最後也奪金的阿爾及利亞拳擊女將克莉芙一樣，在賽事期間受到大批國際媒體特別關注，只要她們出賽，媒體就包圍著兩人詢問一模一樣的問題，林郁婷和教練曾自強面對媒體總展現高EQ，值得肯定。

3年前，「麟洋配」在東京奧運站上頒獎台時，中華奧會會歌在空蕩蕩場館響起，當時因為疫情，完全隔絕觀眾進場；今年氣氛徹底不同，寫下奧運羽球男雙首次連霸紀錄的金牌搭檔，獲得滿場觀眾掌聲。

奧運期間，隨處可見中華奧會會旗，「台灣加油」聲不絕於耳，很多人想盡辦法帶著台味標語，就為了避過安檢人員，帶進場內壯大加油聲勢。躬逢如此盛會，除了感動還是感動。

東京奧運 林郁婷 疫情

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