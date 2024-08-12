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巴黎文化奧運台灣館 妮妃雅壓軸秀 見證林郁婷奪金

記者陳宛茜／巴黎報導
「妮妃雅與瘋家」演出時，台灣女子拳擊選手林郁婷奪得金牌，當下文化奧運的大銀幕上，秀出林郁婷得牌慶賀影片，寫下文化與運動完美結合的戲劇性一刻。(圖／文化部提供)
「妮妃雅與瘋家」演出時，台灣女子拳擊選手林郁婷奪得金牌，當下文化奧運的大銀幕上，秀出林郁婷得牌慶賀影片，寫下文化與運動完美結合的戲劇性一刻。(圖／文化部提供)

巴黎文化奧運台灣館在法國時間十日晚上落幕，就在變裝皇后妮妃雅進行最後一場表演「寶島富麗秀」的最後一段演出前，林郁婷剛好拿下台灣拳擊史上首面奧運金牌，妮妃雅興奮地站上舞台宣布喜訊，台灣館的大螢幕上即時播出林郁婷奪金的彩蛋影片。台上、台下近一千五百名觀眾歡聲吶喊、揮舞國旗，寫下文化與運動完美結合的戲劇性一刻。

文化部次長王時思表示，這是台灣第一次以文化奧運的形式參加奧運，「無論大家叫我們中華台北或台灣，我們都不會放棄參與國際的任何機會」。

妮妃雅感謝台灣教會他「不必抬頭就能找到彩虹，因為台灣就可以看到彩虹的顏色」，他也謝台下每一位觀眾，「這對我們意義重大，代表台灣可以在國際文化舞台上展現美麗的色彩。」他致詞後，馬上收到林郁婷奪金喜訊，開心宣布並揮灑金粉，隨後與奪銅的拳擊女將吳詩儀擁抱。

台灣館策展人吳季娟透露，台灣館五十七場演出，僅「小事製作」機器出了點狀況導致延遲廿分鐘。這一延遲卻讓林郁婷奪金的時刻準確完美地接上妮妃雅的演出，如此巧合只能說是「老天寫好的劇本」。另一位策展人林昆穎表示，台灣館是此次所有文化奧運國家館中唯一專注於表演藝術的，卻因此吸引更多國際觀眾欣賞。十五天吸引七萬人次進場，有一半是國際觀眾。

林昆穎指出，此次台灣館採用廟宇線條加上電子花車、紅燈籠與紅桌椅的設計，希望重現台灣人在廟埕看戲、吃辦桌的熱鬧氛圍，也呈現台灣「混種文化」的特色。選出團隊都是近年崛起，擁有翻轉與新編傳統文化能量的團隊。

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