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黑白集／脫離科學 盲從反核 環團的信念危機

黑白集
圖為童子賢日前受訪時，出席2024創新論壇活動的反核團體拆核四促進會總幹事楊木火（左）在身後舉牌，表達針對核電議題要求與他辯論。(本報資料照片)
圖為童子賢日前受訪時，出席2024創新論壇活動的反核團體拆核四促進會總幹事楊木火（左）在身後舉牌，表達針對核電議題要求與他辯論。(本報資料照片)

總統府召開氣候變遷對策委員會，反核和擁核兩派面臨見真章時刻。反核大老施信民說，童子賢和李遠哲擁核，帶給環保團體很大壓力；但反對走核電的回頭路是環團一致的立場。施信民這番話，除暴露環團的信念危機，也顯示其內在矛盾已無法處理。

所謂「環團」，本應泛指關注環保議題的團體；但施信民口中的環團，指的卻是一群有特定立場的團體，他們因長期支持民進黨而成為其附隨組織。這些環保團體，對台灣近年新興環境議題缺少關懷，甚至甘當政府打手。例如，各地光電侵吞農地魚塭案，乃至三接四接的居民抗爭中，這些環團都袖手旁觀環境災厄，對受害民眾毫無同情。

在核電議題上，這些主流環團更暴露了他們信念的薄弱和膚淺。核電是「零碳排」，從環保的立場，環團照理應極力支持核電才對；但他們卻死抱反核立場，選擇當民進黨政策的擁護者。此舉，暴露了這些環團目標與行動的矛盾：他們死守民進黨不合時宜的神主牌，卻把自己誓言要保護的環境拋在腦後。

環保如果脫離了科學，就只剩下盲從；如果它連人性都不顧，那就只剩殘酷。何況，核能不僅事關台灣電力的穩定與低廉，更關係到台灣對地球「減碳」的責任。現在，施信民竟想藉環團之名施壓賴總統，他遮得住自己破碎的信念嗎？

民進黨 減碳 氣候變遷

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