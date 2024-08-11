「你的狗殺了我的鳥」 寵物糾紛難解

投草屯有民眾騎電動機車載自家金剛鸚鵡上街買檳榔，檳榔攤飼養的狗張口攻擊，眾人來不及制止，鸚鵡腹部被咬出大洞，送醫不治。(圖／本報資料照片，民眾提供）

養寵物 的人愈來愈多，寵物間糾紛不斷增加，許多調解委員會陸續受理新興調解內容，加上法官判決見解不一，寵物間的傷亡該如何賠償，讓調解委員們苦惱不已。台中潭子區調解會主席劉興榮感嘆，相較寵物，人的問題只以賠償為主反而好處理，寵物和寵物糾紛較繁雜，包括動物價值、賠多少，都需要多方了解。

劉興榮說，日前受理1件狗咬鸚鵡案，2名飼主分別帶狗和鸚鵡到公園遛，狗興奮撲上咬死鸚鵡，雙方調解時，鸚鵡飼主要求賠償喪葬費的棺木費和單獨火化費用，以及飼主喪鳥之慟的精神慰撫金共3萬6000元，最後以2萬元調解成功。

今年6月，南投草屯也曾發生寵物間的糾紛，民眾帶金剛鸚鵡到檳榔攤買檳榔，不料檳榔攤飼養的惡霸犬竟從店內跑出，先在民眾腳邊搖尾巴，隨後飛撲張口咬向鸚鵡，眾人來不及制止，鸚鵡腹部被咬出大洞，送醫不治。

事發後，惡霸犬主人向對方致歉並表示願賠償。由於「遇害」的是三代混種金剛鸚鵡，身價不斐，雙方談定賠償43萬元，但近期卻又再起波瀾，鸚鵡飼主上網抱怨檳榔攤店家一再拖延賠償，如今反悔要他直接上法院；檳榔攤店家也反控是鸚鵡飼主向惡霸犬招手，狗才從室內跑出。雙方各說各話，將對簿公堂。

去年5月，高雄有民眾帶約克夏犬外出散步，卻遭他人飼養的混種土狗咬傷，送醫不治。約克夏犬的飼主為此提告，除向土狗飼主求償購犬、醫療等費用，更主張其寵物犬與他相伴7年，形同家人伴侶關係，要求精神慰撫金30萬元。

今年4月案件判決出爐，橋頭地院法官認為，動保法規定，寵物屬人所有，類似財產概念，適用民法侵權行為相關規定；考量對身分法益的保障不宜太過寬泛，因此民法明訂限於父母、子女或配偶且情節重大者，最後判處土狗飼主應賠償約克夏購入、醫療、火化等費用共13萬7000餘元。精神慰撫金部分則被駁回。