賴清德致電祝賀林郁婷母親 「她挺下來了」
台灣女子拳擊好手林郁婷在巴黎奧運57公斤級決賽奪金，賴清德總統也在頒獎典禮後向林郁婷母親廖秀蘭祝賀。賴總統感謝林郁婷為國爭光，且過程雖飽受攻擊，「但她挺下來了。」
新北市體育局凌晨舉辦林郁婷拚金牌的應援直播派對，賴總統感謝大家做林的後盾，同時也感謝站在林母旁的新北市長侯友宜，這樣有意義的活動讓大家團結在一起。
直播派對現場加油聲及歡呼聲不斷，市長侯友宜、林郁婷媽媽廖秀蘭、林郁婷母校鶯歌工商拳擊隊學弟妹及教練，偕同大批民眾在市政府大廳見證歷史性一刻，林確定獲勝時，侯友宜與廖秀蘭擊掌相擁慶賀。
林郁婷拿下中華代表隊史上拳擊奧運金牌，同時先前已獲亞錦賽、世錦賽與杭州亞運金牌，此次奧運奪金完成大滿貫的成就。林站上頒獎台奏起國旗歌旋律眼眶含淚，廖秀蘭在台下看著女兒授獎時也感動落淚，她說是因為壓力都釋放了，林辦到了、做到了，不僅承諾台灣每一個人也承諾媽媽。
賴清德向廖秀蘭祝賀，並說凌晨他守在電視機前為郁婷加油，林表現傑出非常精采，真的是很不容易的成就，且過程中飽受無謂的攻擊，但她挺下來了，聽到頒獎台上奏起國旗歌，她感動流淚讓大家看的非常感動，感謝郁婷、郁婷媽媽及民眾做郁婷後盾。
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淚水、喜悅、傳承 中華隊奧運故事進行中
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