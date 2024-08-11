賴清德致電祝賀林郁婷母親 「她挺下來了」

拳后林郁婷奪金，新北市政府舉辦直播派對，市長侯友宜（左)與林郁婷母親廖秀蘭相互擊掌慶賀。(記者侯永全／攝影)

台灣女子拳擊好手林郁婷 在巴黎奧運 57公斤級決賽奪金，賴清德總統也在頒獎典禮後向林郁婷母親廖秀蘭祝賀。賴總統感謝林郁婷為國爭光，且過程雖飽受攻擊，「但她挺下來了。」

新北市體育局凌晨舉辦林郁婷拚金牌的應援直播派對，賴總統感謝大家做林的後盾，同時也感謝站在林母旁的新北市長侯友宜 ，這樣有意義的活動讓大家團結在一起。

直播派對現場加油聲及歡呼聲不斷，市長侯友宜、林郁婷媽媽廖秀蘭、林郁婷母校鶯歌工商拳擊隊學弟妹及教練，偕同大批民眾在市政府大廳見證歷史性一刻，林確定獲勝時，侯友宜與廖秀蘭擊掌相擁慶賀。

林郁婷拿下中華代表隊史上拳擊奧運金牌，同時先前已獲亞錦賽、世錦賽與杭州亞運金牌，此次奧運奪金完成大滿貫的成就。林站上頒獎台奏起國旗歌旋律眼眶含淚，廖秀蘭在台下看著女兒授獎時也感動落淚，她說是因為壓力都釋放了，林辦到了、做到了，不僅承諾台灣每一個人也承諾媽媽。

賴清德向廖秀蘭祝賀，並說凌晨他守在電視機前為郁婷加油，林表現傑出非常精采，真的是很不容易的成就，且過程中飽受無謂的攻擊，但她挺下來了，聽到頒獎台上奏起國旗歌，她感動流淚讓大家看的非常感動，感謝郁婷、郁婷媽媽及民眾做郁婷後盾。