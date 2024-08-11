我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人一家返中40天 在美帳戶被盜23萬元

湖水波浪侵蝕 猶他州地標「雙拱岩」塌了

賴清德致電祝賀林郁婷母親 「她挺下來了」

記者劉懿萱／新北11日電
拳后林郁婷奪金，新北市政府舉辦直播派對，市長侯友宜（左)與林郁婷母親廖秀蘭相互擊掌慶賀。(記者侯永全／攝影)
拳后林郁婷奪金，新北市政府舉辦直播派對，市長侯友宜（左)與林郁婷母親廖秀蘭相互擊掌慶賀。(記者侯永全／攝影)

台灣女子拳擊好手林郁婷巴黎奧運57公斤級決賽奪金，賴清德總統也在頒獎典禮後向林郁婷母親廖秀蘭祝賀。賴總統感謝林郁婷為國爭光，且過程雖飽受攻擊，「但她挺下來了。」

新北市體育局凌晨舉辦林郁婷拚金牌的應援直播派對，賴總統感謝大家做林的後盾，同時也感謝站在林母旁的新北市長侯友宜，這樣有意義的活動讓大家團結在一起。

直播派對現場加油聲及歡呼聲不斷，市長侯友宜、林郁婷媽媽廖秀蘭、林郁婷母校鶯歌工商拳擊隊學弟妹及教練，偕同大批民眾在市政府大廳見證歷史性一刻，林確定獲勝時，侯友宜與廖秀蘭擊掌相擁慶賀。

林郁婷拿下中華代表隊史上拳擊奧運金牌，同時先前已獲亞錦賽、世錦賽與杭州亞運金牌，此次奧運奪金完成大滿貫的成就。林站上頒獎台奏起國旗歌旋律眼眶含淚，廖秀蘭在台下看著女兒授獎時也感動落淚，她說是因為壓力都釋放了，林辦到了、做到了，不僅承諾台灣每一個人也承諾媽媽。

賴清德向廖秀蘭祝賀，並說凌晨他守在電視機前為郁婷加油，林表現傑出非常精采，真的是很不容易的成就，且過程中飽受無謂的攻擊，但她挺下來了，聽到頒獎台上奏起國旗歌，她感動流淚讓大家看的非常感動，感謝郁婷、郁婷媽媽及民眾做郁婷後盾。

林郁婷 巴黎奧運 侯友宜

上一則

淚水、喜悅、傳承 中華隊奧運故事進行中

下一則

冷眼集／柯文哲人設崩 絕非帳務瑕疵能帶過

延伸閱讀

巴奧拳擊／社群諷林郁婷「不是女的」？波蘭對手澄清：不是我貼的

巴奧拳擊／社群諷林郁婷「不是女的」？波蘭對手澄清：不是我貼的
巴奧／林郁婷拳擊摘金 教練挖苦JK羅琳：感謝增加聲量

巴奧／林郁婷拳擊摘金 教練挖苦JK羅琳：感謝增加聲量
巴奧拳擊／林郁婷摘金 頒獎淚崩：想起人生的跑馬燈

巴奧拳擊／林郁婷摘金 頒獎淚崩：想起人生的跑馬燈
巴奧拳擊／擂台事擂台解決 林郁婷奪金後捶地板宣洩

巴奧拳擊／擂台事擂台解決 林郁婷奪金後捶地板宣洩

熱門新聞

命理師楊登嵙分享立秋的民俗觀念。(本報資料照)

4生肖立秋注意小病痛 重「護肺養肝」

2024-08-07 02:50
台灣拳擊女將林郁婷參加巴黎奧運女子57公斤級拳擊賽事，卻因為性別議題屢遭外界質疑。(本報資料照片)

林郁婷性別爭議延燒 醫師解釋什麼是DSD

2024-08-02 20:10
特斯拉執行長馬斯克。(美聯社資料照)

台灣好市多要販售特斯拉 馬斯克：不准賣

2024-08-06 14:16
中華隊「麟洋配」王齊麟（右）、李洋（左），成為奧運羽球史上首對完成衛冕的男雙組合。(本報資料照片)

改中華隊奧運會歌？ 李艷秋：除非你願意犧牲選手

2024-08-06 20:10
基隆市長謝國樑今天宣布，市府與台糖合作，已找到企業，阿根納造船廠遺構將重新定位和發展。(記者游明煌／攝影)

「美國隊長」曾拍照取景 基隆殘破阿根納造船廠將活化多功能飯店

2024-08-07 00:00
國民黨立委翁曉玲。(本報系資料照)

稱麟洋奪金是中國人驕傲挨轟 翁曉玲：遺憾被抹黑

2024-08-05 09:59

超人氣

更多 >
巴奧跳高／美選手拒「共享金牌」加班挑戰失敗 紐西蘭摘金

巴奧跳高／美選手拒「共享金牌」加班挑戰失敗 紐西蘭摘金
12星座潔癖排行 巨蟹愛打掃房子、這星座懶惰老是拖延

12星座潔癖排行 巨蟹愛打掃房子、這星座懶惰老是拖延
巴奧／央視記者考「拿捏」英語怎麼說？ 全紅嬋霸氣懟8個字

巴奧／央視記者考「拿捏」英語怎麼說？ 全紅嬋霸氣懟8個字
YouTube前執行長56歲癌逝 兒子2月才因吸毒過量暴斃

YouTube前執行長56歲癌逝 兒子2月才因吸毒過量暴斃
完美風暴來襲 美債殖利率周線陡升 下一步看3重點

完美風暴來襲 美債殖利率周線陡升 下一步看3重點