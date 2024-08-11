喝珍珠紅茶驚吞半截蜥蜴 業者陪就醫

台中一名女子10日到飲料店買珍珠紅茶喝，咬斷飲料中小蜥蜴，只剩半截。(取自Line群組)

台中一名女子10日買飲料喝，咬珍珠紅茶的珍珠時竟咬到飲料中有小蜥蜴，還咬斷蜥蜴身體，吞了下半身蜥蜴，女子受驚嚇，業者獲知後陪同就醫；台中市食安處表示，將前往店家稽查，若查獲不合格項目，將要求業者限期改善，複查若仍不合格，依法可處6萬元(新台幣，下同，約1851美元)以上、2億元以下罰鍰。

這名女子在Line群組貼照片說，她10日到一家連鎖飲料店買珍珠紅茶，竟咬到蜥蜴，她吐出來發現蜥蜴剩半截身體，她PO群組的照片只剩蜥蜴頭部，她寫著「剛剛購買珍珠紅茶，吃到小蜥蜴 了，且咔喳一聲」，悲劇是下半身可能被她吞了；群友看到照片也被嚇到，都說噁心，太誇張，有人勸她就醫檢查。

女網友10日下午再PO群組說，店家已陪她到醫院檢查，她說謝謝大家關心，店家已陪她到童綜合醫院檢查，允諾加強清潔，店家當天下午停業清潔，有誠意處理也願意改善，她願意給店家機會，她強調「食安問題真的不容許一點馬虎」。

台中食安處10日說明，民眾指控現場調製飲料店疑含異物，依據食品良好衛生規範準則規定，食品製程中應採取有效措施，防止金屬或其它雜物混入食品中。對於民眾反映飲料中疑似含有異物，食安處將前往店家稽查，若查獲不合格項目，將要求業者限期改善，複查若仍不合格，依法可處6萬元以上、2億元以下罰鍰。

食安處也提醒民眾，如遇店家衛生疑慮情事，可檢具相關事證向台中市政府陳情整合平台檢舉，食安處錄案後將儘速依規辦理。