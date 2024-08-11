錢少又累 私幼鬧師資荒

私立幼兒園師資招募日益困難，甚至有幼兒園都準備開學了，還找不到老師。圖為幼兒園示意圖。(本報資料照片)

近年來公共化幼兒園數量不斷增加，幼教本科生投入幼教職場卻一直在減少，讓私立幼兒園師資招募首當其衝，許多私幼都面臨找不到老師的困境，甚至有幼兒園都準備開學了，老師還找不到，最後只好拜託離職師回校支援。這也讓私幼業者大嘆，少子化不是私幼最大危機，找不到老師才是。

根據教育部 統計，2021學年至2022學年，一般私立教保服務人員數呈現明顯下降趨勢，其中又以未滿25歲人員數減少最為明顯，2021學年較前一學年減少6.7%、2022學年再減13.2%；反觀非營利幼兒園的人數則呈現上升趨勢，2021學年未滿25歲教保服務人員年增7.2%、25到34歲人數更年增近3成。

中華民國 幼教總會前總會長廖文秀表示，私立幼兒園近年不僅很難招募新血，教師流動率也提高，不少私幼反映，園所雖然對園內的合格教師、教保員一般都會有證照加給，但近年來公共化幼兒園一間一間開，導致大部分師資往公共化幼兒園任職。

南投向日葵幼兒園負責人陳勉福表示，園所開給新鮮人起薪近4萬元，但想要找新老師仍然非常不容易，今年開學前一天，甚至都還找不到老師，最後拜託之前已離職的老師回校協助，才解決困難。

至於為什麼幼教、幼保本科生到私幼任職意願低？廖文秀說，大多覺得私幼比較忙、工時比較長，且大部分師院等師培機構的教授也會建議學生優先選擇公立幼兒園實習，連帶使私幼在招募師資的第一階段就被斷源。

不過全國幼教產業工會理事長許文菁則認為，以公幼甄選教師及教保員的狀況就可知道，教保師資人力是夠的，部分園所比較難找人，與勞動條件相對辛苦有關係。

許文菁呼籲，教保工作辛苦已是事實，可是目前在人力網上仍看得到部分園所以接近基本工資 請教保員，老師不願意屈就不尊重專業的薪水，才會傾向往薪資福利較有保障的公共化幼兒園任職。

教育部國教署表示，將持續鼓勵師培大學開設師資學士後教育學分班及教保員學位學程專班等，提供在職人員進修管道。