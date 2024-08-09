林郁婷屢遭質疑「不是女生」 專家：性別不能只看染色體

林郁婷（左）在奧運拳擊賽女子57公斤級晉級金牌戰，期間卻屢被質疑性別。(本報資料照片)

「台灣拳后」林郁婷 挺進巴黎奧運 女子57公斤級拳擊金牌戰，期間卻不斷被扯進性別風波，國際拳總屢屢質疑參賽資格，專家指出，這次最大的糾結點在於，「到底用什麼方法區分男性或女性」，因為要決定一個人的性別，除了染色體層次，還有基因、荷爾蒙與自我認知等層次，「打輸的人就比Ｘ，那是很無聊的舉動」，大眾不該只把目光死死鎖在染色體上。

林郁婷在4強賽以5：0的成績擊敗土耳其選手卡拉曼（Esra Yildiz Kahraman），對方卻在賽後高舉雙手，用食指比出「X」的手勢暗示，前段時間則有「哈利波特」作者JK羅琳發文嘲諷，甚至跟風國際拳總主張林郁婷沒有參賽資格。

中國醫藥大學副校長、兒童遺傳內分泌專家蔡輔仁表示，要討論這類事件，應該要先把「性別」的區分界定清楚，要決定一個男生跟女生，除了染色體、基因、荷爾蒙或自己的認知層次，都可能會造就男女生外觀的不同。

蔡輔仁說，在生物分化或在性別認知上，有很多種不同情況，不能只看到XX或XY染色體，就覺得全然等於某個性別，「如果你能把這個結打開，你會發現原來事情不是這麼單純」，到底奧運用什麼方法？國際拳擊總會用的又是什麼方法？只要規則定下來，就不需要再衍生其他爭議，「打輸的人比一個X，那是很無聊的舉動」。

「我們可以把染色體成為想像成一艘船，上面載著各式各樣不同的基因，」蔡輔仁指出，其實是基因比較重要，如一艘船理論上是要成為男生的，但卻有一個重要的乘客沒有上船，所以會看到Y染色體的樣子，但是裡面的基因卻不足以在人類的胚胎上，成功演化成一個男生，反之，即便染色體是XX，也不代表就完全是所謂的女性。

臨床上有些個案因為外觀像男生，從小就被當成是男生來對待，例如「先天性腎上腺增生症」，就是「荷爾蒙」出問題，即使是染色體XX的女生，但在她新生兒時期，因為基因錯誤，出現很多男性荷爾蒙，導致外觀、性徵看起來像男生，肌肉、毛髮分布都像男生。

「這種孩子明明是女生，但從小就會變成男生來養，」蔡輔仁說，過去通常可能在小學時跟同學比較，發現不太對，雖有看起來像男生的性器官，但不太可能站著跟男生一起上廁所，或因尿道下裂被認為是男生，這個大前提是，在荷爾蒙出了問題。

至於染色體為46XY，但看起來像女生的案例，臨床也有。蔡輔仁指出，有些女生一直以來都覺得自己是女生，但後來因為不孕症就醫，才發現自己是46XY女性，同樣因荷爾蒙分泌，無法成功懷孕，需要確認子宮發育狀態，由不孕症專科醫師治療。

蔡輔仁表示，通常XY在小時候不容易被區分，外觀沒有太大異常，會就醫的多半為荷爾蒙或認知狀況，荷爾蒙問題如先天性的腎上腺增生症，因為疾病導致荷爾蒙分泌混亂，除了男性荷爾蒙，調節鉀、鈉濃度的荷爾蒙也會有狀況，導致電解質不平衡，比較容易在年輕時被發現。

蔡輔仁說，新生兒篩檢其實幫了不少忙，像先天性腎上腺增生症，就有機會因此被發現，當父母雙方都帶有隱性基因時，孩子有四分之一的機會會出現隱性疾病，所以當第一個孩子有這樣的情形，第二個以後的孩子，就能透過基因診斷等方式，盡可能避免。