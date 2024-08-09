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身障權法要修 歧視言論可罰60萬

記者林琮恩／台北9日電

已故罕病律師陳俊翰曾在網路節目中被言語歧視，導致社會譁然。「身心障礙者權益保障法」已規定傳播媒體不能對身障者有歧視稱呼，衛福部預告要修正部分條文，增訂規範宣傳品、網際網路，明定任何人不得以公開言論歧視身心障礙者，並提高罰則。

身障權法攸關130萬名身障者權益，17年來未大幅修正。社家署代理署長張美美表示，此次修法共五大方向，包括將民團訴求的職場合理調整入法；公共環境、交通無障礙設計應納入通用設計概念；鑑於身障機構曾發生虐待事件，也將從嚴規範從業人員身分，並加重歧視身障者言論罰則、提升障礙者政策參與。

社家署身障福利組科長吳宜姍說，職場合理調整是身心障礙者權利公約（CRPD）精神，有些身障者因疾病須固定就醫，需要晚一小時上班，或身障考生須延長考試時間等，草案要求雇主不造成他人過度負擔的情況下，應依照身障者的障礙需求個別調整；公共環境、交通的無障礙設計應納入通用設計，讓長者、孕婦、孩童也能受益。

身障機構不當對待事件頻傳，吳宜姍表示，身障權法過去未針對身障機構負責人、工作人員訂退場機制，這次增訂禁止曾不當對待身障者的業者從業，且在地方政府設置專家小組，訂出禁止服務時間，並對院長、主任、實際照顧身障者的工作人員，過去若曾發生不當對待事件遭判刑，不得擔任相關職位。

吳宜姍說，這次也規範宣傳品、網際網路不得對身障者有歧視言論，罰則由5萬至50萬元台幣提升至6萬至60萬元台幣(約1800至1萬8000美元)，限期未改善者，可按次處罰。另身障團體在修法前提出，應強化障礙者參與政策機會，身障政策原本要求身障團體代表為三分之一，草案將提升至二分之一，其中二分之一須為持有身障證明的障礙者。

身心障礙聯盟秘書長洪心平認為這次修法進度倒退，為協助身障者融入社區、避免家屬淪為專職照顧者，有關身障者自立生活資源，尤其個人助理使用時數等，應有具體調整，政府應展現企圖心、擴大修法幅度，盼下階段修法能納入身障者自立生活、社區服務等，「否則民團會很失望。」

歧視 陳俊翰 福利

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