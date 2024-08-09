台電：未來3年若遇機組故障 夜間供電有點緊

國家氣候變遷對策委員會8日首次登場，台電董事長曾文生（左）、環境部長彭啓明出席會後記者會。（記者黃義書／攝影）

台電董事長曾文生昨天在國家氣候變遷 對策委員會指出，台灣目前能源供需面臨用電成長率倍增等六大挑戰，未來三年供電夜尖峰備轉容量若遇到機組故障，只能維持200萬瓩，「相對有一點點緊澀」。

曾文生昨於總統府氣候變遷對策委員會，針對「台灣電力供需的轉型與挑戰」進行報告，並點出六大挑戰，包括用電成長率倍增、需求型態改變、加速開發電源、強化電網韌性、區域供需平衡和加速減碳。

曾文生指出，根據台電以過去發電量估算，未來十年的全台電力消費年均成長為2.79%、夜尖峰負載年均成長為2.8%；外界關心電力系統能否供應半導體產業、人工智慧（AI ）和電動車系統，台電也依據半導體業者的用電計畫、AI伺服器內銷量推估未來用電的成長。

曾文生表示，根據台電估算，因應新開闢科學園區等情況，2024到2027年的主要用電增加地區會集中在新竹與高雄，2028年會在台中。

曾文生說，目前已經核定並在興建的天然氣 發電機組會在2026年陸續完工，今年則會陸續啟動大林電廠，和通霄電廠的招標工作，同時也開始加速替代燃煤，和燃油電廠的計畫。

他坦言，整個供電的壓力最大還是在接下來這幾年，也就是2024年到2027年，夜間備用容量預計從302萬瓩，成長至338萬瓩，備用容量率大約就是7%至8%，如果遇到機組故障，大概可以維持在200萬瓩左右，這個數字相對來講「是有一點點緊澀的狀況」。

曾文生指出，接下來還會遇到很多的挑戰，尤其各國爭相建置燃氣機組，未來國際每年新增容量，預估從3000萬瓩增加至4700萬瓩，成長達六成。他指出，台灣必須要與世界爭取天然氣機組，燃氣設備已成為賣方市場，而民間的自用發電機組加速脫煤，至於工程執行上可能有施工量能、環評、執照許可等變數。

曾文生表示，台電自2022年發生電網事故後，就啟動強化電網分散、強固、防衛工作，但電網韌性面臨用地、路權、執照取得等困難。

至於區域供需平衡，曾文生指出，北部電源確實比較缺乏，南電北送也遇到瓶頸，而北部發電都集中在西邊，北東電網面臨風險，特別是核二廠除役，協和電廠也少掉一半，以至於出現供需缺口。曾文生說，目前北東電網供僅仰賴和平電廠及協和電廠中的二部機組，供需嚴重失衡，必須增加北東電源因應。