台股當沖降稅 規畫再延三年

財政部長莊翠雲7日宣布當沖降稅政策將再延長三年，業者認為年底若通過修法，將有助帶動大盤重返高點。台股7日大漲794點，指數重返2萬1000點關卡。(記者曾學仁／攝影)

財政部 長莊翠雲7日提出三大減稅利多，其中針對台股投資 人關切的當沖交易調降證交稅（當沖降稅），她宣布將三度延長，將延長三年至2027年底，最快本周預告、送交立法院下會期審查。

台北股市7日延續反彈行情續漲794點，指數創台股單日收盤最大漲點，指數站上2萬1000點關卡，收2萬1295點。財長7日表態當沖降稅將延長三年，券商公會理事長陳俊宏表示，台股近期修正不少，若修法案能列為立法院優先法案，並於年底通過，將有助減少不確定性，提振投資人信心，帶動大盤重返高點。

賴政府上任，莊翠雲是少數獲得留任的財經閣員，她7日受訪表示，「我來就是努力做事」。而談到施政重點，除了當沖降稅案，她也提到娛樂稅不廢止，但多數項目法定稅率將朝減半方向調整，並授權地方政府在藝文、體育競技等項目可停徵娛樂稅；此外，復康巴士、載運輪椅車輛、天然氣、低底盤、油電、電動等巴士免徵貨物稅將延長五年。

針對當沖降稅案，莊翠雲說，2017年4月實施當沖交易證交稅從千分之三降為千分之一點五，歷時7年8個月；第一次延長是2018年，第二次是從2022年至今年底，第一次降稅是為了提升成交量，第二次是穩定動能，降低投資人的臆測，第三次則是為了證券市場長遠發展。

她表示，金管會提出當沖降稅的必要性及合理性、滿足長短投資人需求、市場長遠發展、市場流動性等四大重點，另外也會建置風控機制，財政部認同金管會所提的建議，但並未參採其建議的5年，財部決定先延3年至2027年底，再適時調整。屆時當沖降稅延長將達10年8個月。

至於攸關地方財政彈性的娛樂稅，則將朝向現行法定稅率減半方向規畫。莊翠雲說，因部分項目不合時宜，立法院每會期都提出討論是否廢止，但娛樂稅是地方稅，今年上半年稅收10.2億元台幣(約3113萬美元)創新高，基於財政自主、也尊重地方意見及自籌財源，地方政府反對廢止。實務上地方對娛樂稅的徵收率都未達上限，因此下調稅率上限不會有稅損問題。

此外，基於產業發展與政策目的、各地方財政狀況，將在娛樂稅法中增訂授權地方政府停徵藝文活動、競技比賽等項目的娛樂稅，財部將提出修法版本，送交立法院下會期審議。

另一項減稅利多則涵蓋復康巴士、載輪椅用巴士，低底盤、天然氣，油電混合、電動等巴士免徵貨物稅，因年底減徵屆期，將再延5年至2029年底。