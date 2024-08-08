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借鏡德英 朝野提案 補償農民

記者唐筱恬、黃婉婷／台北8日電
沿著國道十號進入高雄市大社區，不少農地插著「售農地」牌面。(記者侯俐安／攝影)
沿著國道十號進入高雄市大社區，不少農地插著「售農地」牌面。(記者侯俐安／攝影)

國土計畫法將於明年4月30日正式上路，引爆多個農業縣市反彈，立法院不分朝野立委也開始提案給予農民一定補償。國民黨立委許宇甄、張嘉郡提出「財政收支劃分法」修正草案，地方統籌分配稅款一定比例依農地占比分配給地方；民進黨立委蔡易餘、陳冠廷則提案，應提撥一定比例給土地被畫為農一、農二、國保一的縣市政府，補足地方政府基本財政需要。

國土計畫法上路逼近，由於農業縣市農地一旦被畫設為農一（優良農地）、農二（良好農地）後，農民土地恐永遠農用、永無翻身之地，引爆基層農民大反彈。根據雲林縣政府推估，國土計畫為維持糧食供應來源，農地面積需要74萬至81萬公頃，其中雲林縣被畫設為農一與農二的土地就高達8萬7480公頃，占比為全國最高。其餘農地幾乎全集中在中南部農業縣市。學者紛紛呼籲為求公平性，應仿效德國「綠色補償」概念給予農民補償或減稅。

朝野立委也紛紛提案。許宇甄、張嘉郡提出財劃法修正草案，主張地方分配稅款中40％營業稅，其中5％按直轄市、縣市國土計畫維護農地占比，分配給地方。

許宇甄表示，土地被畫設為農地後不得變更使用，而受規範的縣市卻未獲合理補償，損害農民權益甚鉅，連帶影響農業縣市發展，政府應給予農業縣多一點照顧。

張嘉郡更批：「行政單位還沒準備好，不宜倉促上路。」政府要農民負責糧食安全，卻又不保障農民農業收入，難道要農民一輩子當農奴嗎？她主張引入英國農業權概念，無論是中央直接補償，或是由地方政府發放都可以，農民1公頃農地每年應獲得補助40萬元，以保障農民生活。

蔡易餘、陳冠廷等人也提出財劃法修正草案，認為「農業發展區」及「國土保育區」將受限制，不得作為其他使用；為提升鄉村地區競爭力、維持地方資產價值及供水穩定，中央在普通統籌分配稅額上，應提撥一定比例，給土地被畫為農一、農二、國保三的縣市政府，補足基本財政需要。

民進黨屏東立委鍾佳濱說，限制土地做農業生產，就要有一定補償和平衡機制，當前國土計畫法確實未有明確規畫；至於補償到什麼程度、要不要修法，可討論。

農地面積前五高縣市 製表／唐筱恬
農地面積前五高縣市 製表／唐筱恬

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