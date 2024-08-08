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農業補貼 不能只是毛毛雨

本報記者侯俐安

國土計畫法明年4月30日上路，因涉及土地利益與相對剝奪感，各地亂象截然不同，各界重視程度也逐漸升高。農業部9月將公布農政資源分級投入農業發展區，朝野立委則提案修改「財政收支劃分法」給予農民更多權利金，如何在最後關頭由朝野共同補闕拾遺，值得關注。

根據農業部初步公布的生態服務堆疊式給付，強化對於農一的投入，但從農業部目前農地農耕獎勵措施來看，無論是農業環境基本給付每公頃1萬元或鼓勵稻田轉作，仍以生產補貼為主要思維，缺乏農業環境維繫，也未正視是否有助農民基本營生成本。

德國巴伐利亞農民收入高達六成是靠補貼，其綿密與多元補貼方案緊扣環境生態，堆疊補貼後，不僅符合農業生產成本，也提高農民參與意願。財務來自於邦、聯邦與歐盟超過10億元資金，以及巴伐利亞農業環境政策的核心支援，從財務角度也是整個歐盟的先驅。

例如當1970年代面對生產過剩時，巴伐利亞採取粗放化，透過放棄化學肥料及農藥使面積減少，精算出單位面積收成減少的成本後，給予同等補償，為農民收入打底，也是所謂的農業環境補貼；對於沿著水域可能影響到的棲地與物種空間，也給予加倍補償。

除了針對願意認證為友善、有機農業者，再為其加碼。歐盟也針對許多具體保育目的，如要求牧草地提供野生動物糧食與遮蔽、配合保育措施為增加農民收入等農業生態補貼，各式農耕地景方案更連結土壤、水、物種、生物空間與地景，更重要的是結合農業與環境，以細緻的研究與說服力，爭取充足預算

台灣現今困境在於近年在組織改造過程中，光是國土法功能分區畫分的國土保育區、農業保育區，就涉及農業部、環境部、內政部國家公園署，如何合作制定符合環境生態與農民收益的補償，解決過去多年為安撫選民濫發補貼的情形？補貼財源從哪來？未來將收取的「國土保育費」又如何使用？都不是單一部會可面對處理。

如何跨部會解決上述問題以避免實際補貼淪為「象徵性的毛毛雨」？如何使國家發展在土地開發與糧食生產間達到平衡？將是比國土法延期與否更重要的事。

農業部 歐盟 預算

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借鏡德英 朝野提案 補償農民

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