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桃機近1年8612航班 行李延遲超過1小時

記者周湘芸／台北8日電
桃機入境旅客在行李轉盤旁，等待提領行李。(記者黃仲明／攝影)
桃機入境旅客在行李轉盤旁，等待提領行李。(記者黃仲明／攝影)

日前受凱米颱風影響，桃園機場航班大亂，有旅客苦等3小時卻等不到行李，大罵華航地勤，使地勤下跪道歉的衝突，看似偶發事件，但審計部最新決算報告顯示，桃機去年5月至今年3月，航班抵達後末件行李經1小時才運抵行李轉盤數，共8612架次，約占入境航班架次5%，更有31架次達4小時以上，導致入境旅客等候時間過長，有待檢討。

此外，審計部最新決算報告指出，去年桃機每月平均準點率75.71%，表現不及日本成田機場的78.98%、新加坡樟宜機場78.47%，及香港國際機場76%。

桃機公司分析班機延誤原因前3名，包括來機晚到、飛航管制，以及班機調度。其餘像是地勤作業、場站設施、旅客因素、安全檢查、電腦當機、演習、原廠檢修等因素導致延誤，去年發生比率也比疫情前、2019年增加。

一位旅客表示，去年出國旅遊返台後，在行李轉盤等候行李的時間，確實比較久，所以請家人或朋友接機至少要預留兩倍時間。

旅客的感受與審計部報告相同，因桃園機場公司第一及第二航廈入境航班，去年5月至今年3月，共16萬9989架次，末件行李於航班抵達後1小時以上才運抵行李轉盤者為8612架次，其中更有115架次達3至4小時、31架次達4小時以上。

審計部表示，由於桃園機場公司行李運送作業未臻嚴謹，致行李卸載及入境旅客等候託運行李時間過長，有待偕同航空公司及地勤業者檢討問題癥結。

審計部指出，英國機場管理局與國際航空運輸協會（IATA）皆認為機場營運單位規畫行李提領設施時應考量旅客等候時間，如第一位旅客到達行李提領區後，所有行李須於25分鐘內運送至行李提領區供旅客提領，IATA更提出九成旅客等候行李時間須小於20分鐘。

台灣入境旅遊協會理事長許峻瑋認為，行李延誤對外國旅客帶來的不便比本國旅客更大，甚至可能對初次到訪旅客有負面影響。

桃機員工認為，疫後因應大量出入境旅客，桃機更新許多自動化設備，使旅客入境通關更加快速，因此等候行李時間會較長。

近1年桃機航班行李延誤統計 製表／生活文教中心
近1年桃機航班行李延誤統計 製表／生活文教中心

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