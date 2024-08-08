行政院版財劃法修法 財長未鬆口 將再邀地方討論

財政部長莊翠雲7日針對財劃法修法提政院版並未鬆口，表示會盡量縮小地方政府間的歧見。(記者黃義書／攝影)

立法院新會期預計9月開議，財政部 是否會提出行政院版的財政收支劃分法修法草案引發關注，財政部長莊翠雲昨天並未鬆口，僅表示會盡量縮小地方政府間的歧見，預計8、9月會再邀集地方政府開會討論。至於金管會推動台版個人投資 儲蓄帳戶（TISA）租稅優惠是否可行，莊翠雲表示，要先了解現行優惠與金管會及外界期待，待金管會正式提出後再進行討論。

針對財劃法修法進度，莊翠雲說，會「致力水平分配」，盡量縮小歧見。8月初與地方政府討論後，原本地方提出80多項統籌稅款分配指標，經討論後有23個不宜納入，現縮減為52個，有共識部分包括包括人口、土地面積、營利事業營業額、農林漁牧人口、工業人口等。

由於立法院財委會先前通過附帶決議，要求財政部須提出財劃法修法版本。莊翠雲指出，因涉及財源水平與垂直分配，財政部也提出包括提升財政自主、劃一分配基礎、調劑財政盈虛、保障既有財源、精進分配機制等5大修法原則，目前仍在凝聚共識，持續收斂分配指標。

此外，投信投顧公會多年來爭取台版TISA提供民眾投資符合條件的金融商品，每人每年可享2.4萬元(台幣，下同，約729美元)投資列舉扣除額，針對金管會主委彭金隆日前透露推動台版TISA，莊翠雲表示，金管會尚未提出正式公文來溝通TISA，也需要來了解現行優惠與金管會與外界期待，待金管會正式提出之後，會來進行討論。

據了解，財政部內部對於台版TISA租稅優惠態度保留，尤其近來外界十分關切貧富差距，甚至審計部日前的最新報告還批評股利所得課稅新制上路後，資本利得與勞動所得的租稅負擔存有落差，影響所得稅重分配功能，因此主張應從長計議。

而近期外界高度關注新青安貸款 違法情況，財政部7月中旬公布首波稽核結果，發現涉有出租情事1332件、人頭戶170件。莊翠雲說，第二波查核正進行中，政策上希望協助青年朋友買房，若用來投機炒作，確實應該查核。

莊翠雲表示，社會住宅、包租代管、租屋補貼都是以租屋族為主，新青安則是考量青年剛出社會，薪資所得有限，政府給予較長貸款期限、寬限期五年也讓青年可減輕壓力，但沒想到會被拿去出租或人頭戶等炒作情事，後續財政部一定會繼續查下去。

至於「產業創新條例」智慧機械等投資抵減將於今年落日，莊翠雲說，隨著科技演進，經濟部正與財政部討論新增投資抵減項目與範圍，新增項目將擴及新技術已是財經部會共識。

產創條例第10條之一提供智慧機械、5G、資安等新興技術投資抵減，支出金額在同一課稅年度合計達100萬元以上、10億元以下，可選擇以當年抵減率5%或分3年抵減3%，實施期間至今年底。莊翠雲指出，財政部希望經濟部提出項目可隨時代向前推進，例如經濟部日前新增AI、淨零科技等新技術，都是選項，目前仍在討論中。