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巴奧／麟洋、戴資穎返台 長榮機師致敬廣播掀轟動

記者周湘芸、楊德宜／台北7日電
奧運中華隊選手返台，粉絲熱情接機。（圖/截自udn直播）
奧運中華隊選手返台，粉絲熱情接機。（圖/截自udn直播）

巴黎奧運賽事進行中，中華隊部分比賽結束選手搭乘長榮航空BR88班機返台，今天上午7時許抵達，包括戴資穎、周天成、「麟洋配」的李洋和王齊麟等人；除了大批支持者前往接機，該航班的長榮機師在機上廣播向中華隊致意，引起驚呼聲和如雷掌聲。

戴資穎、李洋、王齊麟及周天成等選手7日上午回台，不少球迷半夜就到桃機第二航廈入境大廳卡位接機，其中王齊麟的女友、樂天女孩「十元」陳詩媛也抵達現場。

IG上有網友分享兩段長榮機師廣播的影音，她搭乘同班機，影音內容為機師在起飛前的廣播。機師廣播，「飛機上有許多中華隊的選手，代表台灣前往巴黎參賽，包括羽球、射擊、射箭、體操等項目，我們很榮幸可以陪伴他們一起回家，感謝各領域頂尖選手們的傑出表現，你們都是台灣的驕傲」。

「在此特別恭喜李洋先生、王齊麟先生，再度榮獲奧運羽球男子雙打金牌，創下史上首次金牌二連霸的紀錄。也恭喜李孟遠先生，獲得奧運男子定向飛靶射擊銅牌，這也是台灣在射擊項目首面獎牌。台灣羽球一哥周天成先生也在此班機上，他永不放棄的毅力，令人感佩」。

第二段影音內容介紹戴資穎，也引起騷動。「本班機上還有一位與長榮航空長期相伴，飛行近10年的親密戰友，也是本屆奧運中華隊的掌旗官，那就是我們非常熟悉的戴資穎小姐。能陪伴戴小姐征戰世界各地，此次奧運帶傷上陣的戴小姐，始終沒有放棄自己，盡了最大的努力，拚戰到最後一刻，充分展現運動家精神的最高典範。身為多年的戰友，長榮航空真的非常驕傲，謝謝戴小姐一直以來帶給我們的榮譽與美好，您永遠是我們心目中無可取代的精采傳奇，長榮航空永遠支持您」。

「最後謹代表長榮航空再次感謝各位貴賓以及全體中華隊的頂尖好手們，你們是名副其實的台灣之光，請大家給予中華隊英雄們最熱情的掌聲」。機師語畢，機上乘客歡呼並報以掌聲。

長榮 巴黎奧運 戴資穎

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