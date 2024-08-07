桃園機場近1年逾8千航班行李等1小時以上 審計部要求檢討

審計部最新決算報告發現，桃園機場去年5月至今年3月末件行李於航班抵達後1小時以上始運抵行李轉盤者有8612架次，其中更有31架次達4小時以上。(本報資料照片)

日前因為凱米颱風影響，導致大量航班延誤或取消，更出現桃園機場行李等待過久，導致旅客與地勤人員衝突事件。審計部最新決算報告發現，行李等候時間較長其實並非單一事件，報告指出，去年5月至今年3月末件行李於航班抵達後1小時以上始運抵行李轉盤者有8612架次，其中更有31架次達4小時以上，導致入境旅客等候時間過長，有待檢討。

桃園國際機場公司為統一入境行李作業時間標準，2011年與航警局、桃勤公司及長勤公司等單位召開「入境行李作業績效事宜」會議，決議單走道客機首件行李須於開啟貨艙門15分鐘內運抵轉盤，末件行李於40分鐘內運抵；雙走道客機首件行李須於開啟貨艙門15分鐘內運抵轉盤，末件行李於50分鐘內運抵。

審計部報告指出，根據桃園機場公司去年5月至今年3月入境航班末件行李送抵行李轉盤時間統計，第一航廈及第二航廈入境航班共16萬9989架次，末件行李於航班抵達後1小時以上始運抵行李轉盤者有8612架次，其中更有115架次達3至4小時、31架次達4小時以上。

審計部表示，由於桃園機場公司行李運送作業未臻嚴謹，致行李卸載及入境旅客等候託運行李時間過長，有待偕同航空公司及地勤業者檢討問題癥結。

台灣機場地勤產業工會顧問周聖凱表示，全台地勤人員以桃勤及長勤為大宗，疫情 期間不少人力轉往其他行業，疫後在航班大增的情況下，短期只能雇用派遣人力，但皆不是永久之計，若長期無法提升地勤薪資待遇，可能在下次設備故障，或遇上天災時，人力難以負荷狀況又會發生。

長榮 大學航運管理學系副教授黃泰林表示，少子化因素，即便以產學合作，學生數也不足，在人力難以補足的情況下，可運用智慧化設施彌補，像是日本各機場這幾年引進很多智慧化設施；香港機場也引進無人載運行李車輛；新加坡 機場去年試辦電腦自動對接空橋，可縮短1倍時間；疫後相關單位都應該有一定認知，要投入相對以往更多經費來做智慧化設施

桃機公司表示，將檢討入境行李運送作業，並請航空公司與地勤業者共同研商優化行李運送流程；後續也將偕同航空公司及地勤業者研議修訂入境行李運送指標。