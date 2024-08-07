新聞評論／經濟部長冷對股災 卻奢談水電漲價

經濟部長郭智輝。（本報資料照片）

台股 近期連續重創，5日並創下暴跌1807點的歷史新高，市值一天蒸發近6兆元（台幣，下同，約1800億美元），投資 人欲哭無淚。這波重跌，主要是國際因素牽累所致，也與台灣經濟結構及體質有關。然而，經濟部長郭智輝卻若無其事，只冷冷宣稱這是「景氣循環」的一部分，「大家要有心理準備」。彷彿如此提醒一下，就算盡了政府的最大責任，就能安撫股民的心。

納悶的是，同一天，郭智輝卻轉頭去談水電價格。他宣稱，台灣水價20多年沒調漲，很難反映成本；電價可由電價委員會來決定，暗示水價也應反映成本。未料，此話次日即遭閣揆卓榮泰打臉，稱此事涉及重大民生問題，政府會非常謹慎，現在尚非決定的時候。綠委也認為，郭智輝將股市重挫歸因景氣循環，失之武斷。無論如何，卓揆這一巴掌，說明這位原深受期待務實施政的企業家部長，不僅亂了腳步，也亂了方寸。

台股上周五重跌1004點，本周一續跌1807點，兩日跌點均創歷史紀錄。兩天共計跌掉近3000點，是台股史上首見的災情。從7月下旬迄今的這波股災，主要是受美國經濟表現欠佳之影響，加上通膨及失業率居高不下，美國科技股表現不如預期，導致美股慘跌。加上輝達AI某系列晶片設計有缺陷延遲交貨，進而影響台股下殺，台積電 一度跌停創下史上單日最大跌點，市值縮水2兆多元。這些兵荒馬亂，都是史上僅見。

僅5日的大跌，台股即創下單日盤中最大跌幅、跌點，單日收盤最大跌幅、跌點等紀錄；跌停板家數一度超過800家，是金融海嘯以來最慘烈的一天。儘管6日台股暫時回穩，仍難掩其結構性脆弱的憂愁。更糟的是，6日台股的止跌反彈，被形容為「建立在散戶的眼淚上」，遠比股市重挫還要殘忍，因為暗藏著許多散戶看不見的血淚。台積電的股價，6日輕鬆由815元站回880元；與此同時，卻有許多看不見的散戶抱傷流血逃殺乃至斷頭。

台股近日的情況，比起韓、日並非最慘，但較之港、星卻明顯失血嚴重。在國際經濟的殺伐之中，如何尋求發展與穩健自保並重，應該是台灣追求的目標。然而，郭智輝對經濟情勢的研判和施政的優先選擇，卻經常暴露其思維矛盾和眼光短淺。例如，應該反省整體產業結構的均衡時，郭智輝卻將目光侷限於水電價格的調整；該如何降低發電的碳排和成本時，郭智輝卻下令關掉核能電廠；在民眾憂心電力不足時，他卻呼籲大家減少安裝或關掉冷氣。如此淺短而失焦的視野，經常東邊有事他卻把頭轉向西邊，如此顧左右而言他，人們如何期待他能務實或前瞻地處理經濟大政？

再者，郭智輝將這次股災視為「景氣循環」的結果，不僅失之武斷，也與他次日改口稱國際經濟「景氣穩定復甦」明顯矛盾。經濟部長未必要事事精通、行行皆懂，但像郭智輝這樣對景氣的研判忽東忽西，真的令人懷疑：他真的足以擔當國家經濟指揮官的領導重任嗎？包括他日前訪美，多次提到「境外關內」政策，聲稱要在美國設立「海外製造園區」，與當地政府合組公司協助業者投資，以因應關稅問題；並由政府出資成立「大貿易商社」，協助企業拓展貿易。這些概念並不新穎，卻在走「政府領導」的回頭路，不僅可能妨礙企業自主活力，甚至可能踩到美國政府的紅線。

今年，不少年輕族群因政府做多而被誘入股市，如今恐怕只能慘賠殺出。對此，郭智輝只能顧左右而言他談論漲水電，豈不可悲！