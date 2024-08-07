公立校長難當 掀起提前退休潮 新北近5年達76%

新北市近5年有59位校長退休，其中提前退休45人、占百分之76。(本報資料照片)

暑假是校長交接期，新北市近5年有59位校長退休 ，其中提前退休校長有45人、占76%，今年就有14人提前退休，更是近5年新高，其中有4人轉任私校。北市去年12位校長退休，全是提前申退，今年同樣12位校長退休，提前退休占11人。校長提前離開公職成為不可逆的浪潮，有校長感嘆，治校壓力與日俱增，趁65歲屆齡前轉戰薪資更好、權力更多的私校。

過去不少老師嚮往從組長、主任再到校長的職涯，新北候用校長近年平均等候三年派到第一線，想成為校長要經過選拔，並在教育局 實習合格才能派任。

但有校長直言，近年少子化讓家長期待公校教育品質私校化，外界檢視壓力增加，「公婆」變多，裁量權跛腳，多由校務會議、教評會的合議制決定，校長有責無權被詬病已久。新北市中小學校長協會理事長張明賢也說，現在不是校長說了算的時代。

新北教育局統計，新北近5年累計59位校長退休，提前退休45人、占76%，今年14人提前退休，更是近5年新高，有4人轉入私校。

新北新莊國小校長張信務是今年提早退休校長之一，轉戰私立聖心國小。他坦言，除薪資待遇較好，私校給校長更多校務領導空間，能考核教師、也賦予校長更多權力，只要跟董事會達成默契，就能好好施展拳腳。

張信務今年62歲，在公立學校 體系服務41年，當校長24年待過4所學校。張表示，他在新莊國小服務滿7年，今年或明年又將換校，與其再到另一所公立學校，不如轉換到私校揮灑熱情。

「目前的環境，對老師、校長牽制太多。」張信務說，公立學校要執行教育當局政策，這些政策不見得是學校最急迫的，卻分蝕校長經營校務心力，讓校長難施展抱負，力不從心。另外，大校人多事情多，也怕做愈多負評愈多，都是校長逃避，不想去大校的考量。

面對公立學校校長提前退休潮，新北教育局說，會盡力當校長後盾，有與新北市中小學校長協會合作，提供校長職涯、法律、校務管理支持，建構初任校長與資深校長間的師徒制，透過經驗傳承，讓初任校長能走得更穩，也能提升工作士氣及治校能力。