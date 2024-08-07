「美國隊長」曾拍照取景 基隆殘破阿根納造船廠將活化多功能飯店

基隆市長謝國樑今天宣布，市府與台糖合作，已找到企業，阿根納造船廠遺構將重新定位和發展。(記者游明煌／攝影)

台灣基隆知名網紅打卡熱點「阿根納造船廠」是歷史建築，電影「美國隊長」曾來此拍照取景，聲名大噪，因被拆掉一半，加上鋼筋裸露，殘破美感反吸引不少遊客造訪。市長謝國樑今天(7)宣布，市府與台糖合作，已找到企業，將重新定位和發展，會保留歷史建築，未來規畫有旅宿功能的多功能飯店，結合漁業、文化與海洋成為觀光 亮點。

謝國樑今天一早到阿根納造船廠遺構現場臉書 直播，他表示，上任後積極活化閒置空間、歷史建築，和平島阿根納造船廠是歷史建築，對面就是彩色屋、台畜公車亭，目前已有最新發展，市府文化觀光局與台糖合作，已找到企業，將重新定位和發展，會保留歷史建築整體規畫，未來將會很好玩。

謝國樑表示，未來將規畫阿根納造船廠為有旅宿功能的飯店，是已經確定的方案，希望在1年內動工整修，未來會有教育、旅宿、海鮮等功能，會打造一個全新的阿根納、全新的和平島觀光旅遊廊帶。

文化觀光局長江亭玫說，將打造這裡為藍色水上公路的場域，創造休憩旅遊的新樣貌，建物會保留，目前正在進行文資審議階段。會結合阿拉寶灣的觀光廊帶，融合旅行、漁業及文化來整體規畫。

江亭玫表示，現有RC3棟建物樣貌都會保留，目前正在規畫，近日可提出具體保存計畫，將會是一個複合式的多功能的飯店，但還要看提出的保存計畫，預計要3年半時間來完成。

阿根納造船廠建於1967年，市府公告為歷史建築，因為拍起照來整體構圖很有殘破美感，加上對面對是正濱漁港彩色屋，每逢假日都吸引不少人潮，目前也是基隆市府力推的觀光景點，潮藝術活動也在此辦理，但因結構受損嚴重，未經所有權人同意不得進入，只能在外拍攝。