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國際拳總質疑性別 藍綠力挺林郁婷

台灣新聞組／綜合6日電
林郁婷(左)挺進到巴黎奧運4強賽，確定至少銅牌入袋。(記者季相儒／攝影)
林郁婷(左)挺進到巴黎奧運4強賽，確定至少銅牌入袋。(記者季相儒／攝影)

國際拳擊總會(IBA)昨天召開混亂的記者會，似乎在媒體提問下被激怒，並砲轟國際奧會「摧毀女子體育」，再度宣稱中華台北選手林郁婷、阿爾及利亞女拳手克莉芙不符參賽資格。台灣運動禁藥專家許美智直言，IBA對性別的近代醫學常識認知及報告解讀是否正確令人質疑。

中央社報導，許美智指出，林郁婷出生時醫師判定為女性，加上身分證、護照一直是女性，也都是以女子選手身分出賽，而且性別不能單從外觀、賀爾蒙指數或是染色體擇一做判定。

許美智說明，以現今醫學研究發現，單看賀爾蒙睪固酮濃度或染色體可能導致與事實有落差，「有些人有女性的性徵，但睪固酮比較高，而有的人即便擁有Y染色體，若其他基因蛋白有缺失也不會有睪丸。」

許美智透露，通常選手的賽內賽外尿檢都會有藥檢人員在旁觀察，也能間接作為判定她是女性，「相信郁婷無論在國內或國外一定被採樣很多次了，我覺得要是有問題，國際奧會現在也不會讓她出賽。」

藍綠立委也力挺林郁婷，強調要保護自己國家的選手。台北中國時報報導，國民黨立委王育敏說，若國際拳擊總會有疑義，應該在賽前或是賽後再反映，沒有人在比賽當中挑起爭議的，希望林郁婷繼續為國家加油。民進黨立委吳思瑤表示，當然要全國集氣力挺林郁婷，保護自己國家的選手，不接受任何欺凌，這些質疑是毫無道理的，相信林郁婷受的委屈會獲得最大的平反。

林郁婷 國民黨 民進黨

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