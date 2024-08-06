花蓮七星潭7度假村圍攻 過半屬最珍貴的「農一」土地

農民在花蓮縣193縣道旁的田裡種植花生，目前共有七家度假村提出用地變更的計畫。（記者季相儒／攝影）

盛暑午後，車行往南跨過花蓮三棧溪出海口，轉入夾在湛藍的七星潭與田野風光間的193縣道，花蓮縣新城鄉，這片一望無際的花生田很快將出現命運的分岔。明年4月30日國土計畫法上路，將決定這裡將會繼續維持田野面貌，或在幾年內長出一整排的大型度假村。

今年4月，七本興辦事業計畫桌攤在花蓮縣政府觀光 處桌上。沿著七星潭從北到南，先是「兆陽樂活公司」欲興建休閒會館；緊鄰土地，定廣公司要打造度假園區，面積9.9公頃，正好避開10公頃須進行環評的規定，接著是衡達的度假莊園，三家公司都屬新東陽集團。

再往南，吸引力集團旗下四家公司，也送來度假村的興辦計畫。七棟毗鄰的度假村各自耗資10億至85億（台幣，下同，約3100萬至2.6億美元），樓高從12至18層。新城鄉長何禮台盼望開發案趕快動工，帶來更多觀光客。

明年4月完成 只需縣府核定

不過，要達成這項目的有層層關卡，這片土地在使用分區上被畫為「一般農業區」，各家提出變更為遊憩用地，在計畫書也都不約而同提到，「預計於國土計畫公告前完成用地變更」。

國土計畫法功能區分 製表／侯俐安

根據花蓮縣政府依國土計畫法公告的土地使用分區，七座度假村所在之地號，屬於「農業發展區第一類（農一）」或部分參雜著「農業發展區第四類（農四）」。若國土計畫法明年4月30日上路時，還未變更完成，未來除非是每五年一次的國土計畫通盤檢討或是國家拍板重大政策才有機會，還須經過中央、地方兩階段審查；但若趕在4月底前完成變更，只需花蓮縣政府核定。

地球公民基金會花東辦公室副執行長黃斐悅說，早在八年前縣道193拓寬衍生爭議時，道路周邊土地早已看準未來開發，縣道193拓寬的交通效益未明，如今這些大型飯店搶在國土功能分區上路前變更土地，更有規避環評之嫌，環環相扣的事件，倒映出的是國土失序。

預估每坪地價 7000漲至30萬

吸引力集團董事長戴春發出生於花蓮新城，近年砸重金在花東獵地。「新城是我的家鄉，我也想做一點事。」戴春發說，不清楚國土法影響，但陸客開放無期，加上地震 ，現在都不敢動。

花蓮縣政府代理秘書長饒忠表示，國土計畫還未實施，若有願意投資 花蓮觀光，樂觀其成。

這片七星潭旁的花生田，過半屬最珍貴卻也是土地利用限制最多「農一」；若明年5月前變更為遊憩用地，地價將有機會從每坪7000元，漲到30萬元，當農地被翻漲的地價糖衣包裹，也看見台灣在國土計畫中，理想與現實的落差。