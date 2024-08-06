陽明交大研發固態火箭 成功發射後全箭回收

繼上月與太空中心合作研發的火箭成功發射後，由陽明交大太空系統工程研究所11名學生自製的固態火箭SSTO，5日在屏東旭海基地首次發射。（圖／陽明交大提供）

繼上月與太空 中心合作研發的火箭成功發射後，由陽明交大太空系統工程研究所11名學生自製的固態火箭SSTO，昨天在屏東旭海基地首次發射，所有參與發射任務的學生，對於能在國家火箭發射基地看到自己的火箭畫破天際，無不感到興奮。火箭總飛行時間約2分02秒，落海後由回收船拉回地面，也是旭海發射場首次達到火箭發射後全箭回收的團隊。

擔任SSTO隊長的機械工程研究所碩士生簡祥哲表示，火箭是一個複雜的工程系統，從火箭研發到最後的發射過程都需要各領域的人才投入。（圖／陽明交大提供）

陽明交大指出，這次火箭是由太空系統工程研究所開設「太空系統整合」課程中，11名學生自製的固態火箭，火箭代號SSTO，計畫代號 Macaran （旭海斯卡羅 族語），火箭全長2.76公尺，直徑16.4公分，起飛重量28.4公斤。

SSTO火箭總飛行時間約2分02秒，落海後由回收船拉回地面，也是旭海發射場首次達到火箭發射後全箭回收的團隊。（圖／陽明交大提供）

陽明交大表示，昨天上午7時36分，火箭發射後第15秒到達約1公里最高點並開啟降落傘，這次的任務目標是在固定的推進系統性能下，研發一款能飛高1公里並可做為未來教學或競賽使用的低成本可回收火箭，因此火箭的推進系統採用安全性高且成本較低的RNX固態推進劑進行設計，最大推力能達到200公斤，也是「太空系統整合」課程實作的一部分。

擔任SSTO隊長的機械工程研究所碩士生簡祥哲表示，火箭是一個複雜的工程系統，從火箭研發到最後的發射過程都需要各領域的人才投入，很感謝SSTO夥伴們與無數杯咖啡 一起在實驗室度過的無數個夜晚，期待SSTO能帶起全台學生對火箭研究的風氣。

開設這門課的魏世昕助理教授指出，除了工程設計，學生在只有一次飛行測試機會且資源有限的條件下，如何應用系統工程概念進行團隊合作並規畫發射任務是一大挑戰。此火箭為高度模組化設計，大量採用商規零件以降低成本，火箭本體不含推進系統造價僅需2萬元台幣（約612美元），透過課程讓學生實際動手做，實務學習系統工程與系統整合概念。